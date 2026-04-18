Survivor Sabriye Şengül acı haberi duyurdu! "Hakkınızı helal edin"

Sabriye Şengül, Survivor'da sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da dikkat çeken Şengül, bu kez sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. 38 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı duygusal açıklamayla acı haberi takipçileriyle paylaştı. Şengül'ün paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve destek mesajı aldı.

Giriş Tarihi: 18.04.2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 13:49
Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Sabriye Şengül, spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da yakından takip ediliyor.

Kick boksçu ve karma dövüşçü Sabriye Şengül, bu kez üzücü bir haber gündeme geldi. 38 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu.

Amcasını kaybederek acısını içten ifadelerle dile getiren Sabriye Şengül, bu zorlu süreçte ailesinin yanında olamamanın burukluğunu da paylaştı. Yurt dışında bulunduğunu belirten ünlü sporcu, cenazeye katılamayacak olmanın kendisini daha da derinden etkilediğini ifade etti.

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Şengül, yayımladığı mesajında; ''Amcamın vefat haberini bugün derin bir üzüntüyle aldım. Yurt dışında olduğum için cenazesine katılamayacak olmak acımı daha da artırıyor. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Arayan, mesaj atan, baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim. Tek tek dönüş yapamadım, hakkınızı helal edin. Desteğiniz ve dualarınız için Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Sabriye Şengül'e sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı yağdı. Sevenleri, ünlü sporcuya destek veren yorumlarda bulunurken, yaşadığı kaybın acısını yürekten paylaştıklarını ifade etti.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Survivor'ınn ses getiren yarışmacısı Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti.

Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan Şengül, ayrıca K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip.