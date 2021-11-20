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Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın sevgilisi İlayda Şeker'den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, nişanlısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı. Birlikteliklerini paylaşımlarıyla ele güne duyuran çift, şimdilerde ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Her fırsatta sevgilisinin memleketi Antalya Elmalı'ya giden Survivor İlayda, Instagram'da takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde flaş bir açıklamada bulundu. İlayda Şeker, 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 16:30
Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

'Survivor 2021' sırasında annesiyle telefonda konuştuktan sonra nişanlısından ayrılması çok konuşulan İsmail Balaban ile yarışmanın ardından aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, artık birlikteliklerini gizlemiyor.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikilinin, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı, "İsmail, İlayda'ya evlilik teklifi etti" iddialarına neden olmuştu. Şeker'in parmağındaki tektaş, görenleri şaşırtmıştı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

İDDİALI FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI!

Survivor İlayda, İsmail Balaban ile aşklarını ilan ettikte sonra sosyal medya hesabında değişikliğe gitmişti. Daha önce iddialı paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edilmişti.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

İsmail Balaban'ın (34), kendisinden yedi yaş küçük olan sevgilisinin Instagram profilinde yer alan bazı görüntüleri fazla cesur bulduğu öne sürülmüştü.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Son olarak İlayda Şeker, 250 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde verdiği cevaplarla gündeme geldi.

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