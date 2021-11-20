Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın sevgilisi İlayda Şeker’den flaş evlilik açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu!

'Survivor 2021' sırasında annesiyle telefonda konuştuktan sonra nişanlısından ayrılması çok konuşulan İsmail Balaban ile yarışmanın ardından aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, artık birlikteliklerini gizlemiyor.

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Aşklarıyla gündemden düşmeyen ikilinin, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı, "İsmail, İlayda'ya evlilik teklifi etti" iddialarına neden olmuştu. Şeker'in parmağındaki tektaş, görenleri şaşırtmıştı.

İDDİALI FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI! Survivor İlayda, İsmail Balaban ile aşklarını ilan ettikte sonra sosyal medya hesabında değişikliğe gitmişti. Daha önce iddialı paylaşımlarda bulunan Şeker'in, Balaban'ın isteği üzerine bazı fotoğraflarını sildiği iddia edilmişti.

İsmail Balaban'ın (34), kendisinden yedi yaş küçük olan sevgilisinin Instagram profilinde yer alan bazı görüntüleri fazla cesur bulduğu öne sürülmüştü.