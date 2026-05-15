Survivor tarihine damga vurmuştu! Pankreas kanserine yenik düşen Hasan Yalnızoğlu'nun yarım kalan hikayesi duyanları hüzne boğdu...

Dansçı, oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te henüz 49 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Yalnızoğlu'nun vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu. Geride 8 yaşındaki biricik kızını bırakan Yalnızoğlu'nun başarılarla dolu hayatı duyanları adeta hüzünlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 19:45
20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.

Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti.

Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi.

GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ!

1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi.

Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı.

2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi.

HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU!

Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu.

ARDINDA 8 YAŞINDA KIZI VE GÖZLERİ YAŞLI EŞİ KALDI

49 yaşındaki erken vefatının ardından, ardında yaşla dolu 2 çift göz bırakan Yalnızoğlu, 8 yaşındaki kızı ve 2007 yılından beri beraber olduğu eşi Rischiana'yı bıraktı.

Cenazesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

90'LARIN EN YAKIŞIKLI YÜZÜ, TÜRKİYE'NİN İLK 'ERKEK GÜZELİ'YDİ! ERKEN VEFATIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: KARAHAN ÇANTAY

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de 3 kardeşten biri olarak dünyaya geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde öğrenim gördüğü sırada 1995 yılında gerçekleşen güzellik yarışmasına katıldı.

Katıldığı bu güzellik yarışmasında yarışmayı birincilikle bitirdi ve Türkiye'nin ilk erkek güzeli oldu.

Yarışmada birincilik tacını takan Sibel Can'ın aynı yıl 'Dedikodu' klibinde boy göstererek medyanın ilgisini çekti ve aynı yıl Harika Avcı ile 'Gizli Aşk' adlı dizide rol aldı.

1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen bir başka erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsilen bulundu ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.

Karahan Çantay, büyük bir üne kavuştuktan, birçok klip, dizi ve tiyatro oyununda oynadıktan birkaç yıl sonra sektörde yaşadığı ve özel hayatındaki sıkıntılardan ötürü 2001 yılından sonra Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı.

TAYLAND'A YERLEŞME KARARI ALDI!

Eski model ve oyuncu olan Çatay kariyeri sırasında yarım bıraktığı ODTÜ'deki eğitimini 2014 yılında Türkiye'ye geri dönerek tamamladı ve 2017 yılında kalıcı olarak Tayland'a yerleşme kararı aldı.

Yakışıklılığı ile sıklıkla gündemde olan Çatay, Tayland'da bulunduğu dönemde geçimini matematik öğretmenliği yaparak temine etti.

GENCECİK YAŞINDA TRAFİK KAZASININ KURBANI OLDU!

1990'lı yıllarda en ünlü erkek modeller arasında yer alan Çatay, 6 Mart 2021 akşamı Tayland'da motosiklet kazası geçirdi ve henüz 47 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEYİ PLANLIYORDU!

Ölümünün ardından açıklama yapan arkadaşı Tuğrul Odabaş, arkadaşının yakın dönemde Türkiye'ye geri dönmeyi planladığını söyledi.

Karahan Çantay'ın cenazesi 14 Mart 2021 tarihinde Ankara'nın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GENÇ YAŞTA HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN BİR DİĞER ÜNLÜ: BİLLUR KALKAVAN

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Kalkavan, varlıklı ve köklü bir ailede büyüdü. Babası Nazım Kalkavan, Rize kökenli bir armatör; annesi İsmet Nuyan Kalkavan ise Osmanlı hanedanı soyundan geliyordu.