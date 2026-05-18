Survivor yarışmacısı bacağını kaybetmişti! Hastane odasından ilk paylaşımı yaptı! 2. defa ameliyat mı olacak?

Feci tekne kazasında bacağını kaybeden Survivor yarışmacısı Stavros Floros, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı. Sağlık durumunu açıklayan yarışmacının aynı zamanda yeniden ameliyat masasına yatılacağı da iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 13:00
Dominik'te zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve bacağını kaybeden Stavros Floros, hastanedeki kritik tedavi sürecinin ardından ilk kez konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisi için dua eden herkese seslenen Floros, yaşadığı zorlu sürece dair duygusal mesajlar paylaştı.

İŞTE SON HALİ!

Kendisine gönderilen destek mesajlarının en büyük moral kaynağı olduğunu belirten ünlü yarışmacı, "Her şeyin iyiye gittiğini ve şükrettiğini" ifade ederek, dünyanın dört bir yanından gelen duaların kendisine güç verdiğini dile getirdi ve destek olan herkese teşekkür etti.

"ONU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Yaşanan feci kazanın ardından hastane odasında duygusal anlar da yaşandı. Kazadan sonra Manos Malliaros ile aralarındaki bağın çok daha güçlendiğini belirten Stavros Floros, onun için "Onu artık ailemden biri gibi görüyorum" ifadesini kullandı.

İKİNCİ AMELİYAT GÜNDEMDE!

Yunan basınının hastane kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre, ünlü sporcu için hastane süreci henüz noktalanmış değil. Genç yarışmacının özellikle ayağında ve bacağında meydana gelen ağır tahribatın tam olarak giderilemediği, bu nedenle doktorların yakın zamanda ikinci bir ameliyat kararı almaya hazırlandığı ileri sürüldü. Henüz resmi yetkililerden veya aileden bu iddialara bir onay gelmedi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör