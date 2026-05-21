Survivor’da acı final gecesi! Bacağı kesilen yarışmacı için bakın ne yaptılar!

2026 Yunanistan Survivor finaline yaşanan trajik kaza damga vurdu. Çekimler sırasında denizde geçirdiği talihsiz olayda ağır yaralanan yarışmacı Stavros Floros, geçirdiği ameliyatlar sonrası bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmasıyla büyük takdir topladı. Final konseyi gecesinde açıklanan sonuç ise izleyenleri gözyaşına boğdu; Floros, yaşadığı zorlu sürece ve gösterdiği mücadeleye atıfla şampiyon ilan edildi. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, yarışmacının ayakta kalma hikâyesi gecenin en çok konuşulan konusu oldu.