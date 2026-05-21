Survivor'da acı final gecesi! Bacağı kesilen yarışmacı için bakın ne yaptılar!

2026 Yunanistan Survivor finaline yaşanan trajik kaza damga vurdu. Çekimler sırasında denizde geçirdiği talihsiz olayda ağır yaralanan yarışmacı Stavros Floros, geçirdiği ameliyatlar sonrası bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmasıyla büyük takdir topladı. Final konseyi gecesinde açıklanan sonuç ise izleyenleri gözyaşına boğdu; Floros, yaşadığı zorlu sürece ve gösterdiği mücadeleye atıfla şampiyon ilan edildi. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, yarışmacının ayakta kalma hikâyesi gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 12:02
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan talihsiz tekne kazasıyla günlerce gündemde kalmıştı. Çekimlerin dışında denizde bulunduğu sırada sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan genç yarışmacı, yapım ekibinin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

22 yaşındaki arıcılık yapan ve aynı zamanda sosyal medyada içerik üreten Floros'un yaşadığı kaza, hem yarışma ekibini hem de izleyicileri derinden etkilemişti. Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklamada "bacağının ampute edildiğini" söylemesi ise stüdyoda duygusal anlara neden olmuştu.

Tedavi süreci devam eden Stavros Floros, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk kez hastane odasından bir paylaşım yaparak hayranlarına seslendi. Paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, genç yarışmacının hayata tutunma mücadelesi sosyal medyada takdir topladı.

ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

Ağır bir kaza geçirerek engelli kalan yarışmacı Stavros Floros, gösterdiği mücadele sonrası şampiyon ilan edildi. 2026 Yunan Survivor'da final konseyi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

250 BİN EURO

Yapım ekibi tarafından "gerçek Survivor" olarak nitelendirilen Floros'a 250 bin euroluk büyük ödül verilecek.

Öte yandan son zamanlarda magazin dünyasının tanınmış isimleri yaşadıkları sakatlıklarla gündeme geldi.

SEVDA DEMİREL'İN DE AYAĞI KIRILDI

Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz bir olayla yeniden gündeme geldi.

Demirel, arkadaşlarıyla Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yere kapaklandı. Yerde acı içinde kıvranan Sevda Demirel'in sağ ayağının kırıldığı öğrenildi.

Demirel'in arkadaşları talihsiz kaza anını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yapılan paylaşımda "Sevda Demirel, çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin" ifadelerine yer verildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Alçıya alınan ayağını paylaşan Sevda Demirel, "Mahvoldum" dedi.

Demirel, yaşadığı kazanın ardından dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

Demirel, "Parmak arası terlik giymesin kızlar dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde çünkü öbür ayağınız diğer ayağınıza bastığı zaman iflah olma şansınız yok. Yani o terlik her türlü döner. Çok korkunçtu. parmak arası terliği sadece plajlarda giyinin" sözlerini kullandı.

YÜRÜRKEN AYAĞINI KIRAN BİR DİĞER İSİM DE YASEMİN YÜRÜK

Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Etiler'de yürüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken, ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenilmişti. Yasemin Yürük'e sevenlerinden birçok geçmiş olsun mesajı gelmişti.

Yasemin Yürük, tedavi sürecindeki zorlukları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Bir haftadır hastanede müşahede altında tutulan Yürük, durumunun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu vurgulamıştı.

"KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI"
Ünlü şarkıcı, sıradan bir kırıkla karşı karşıya olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı."

"HERKESİ TANIMIŞ OLDUM"
Hastanede kaldığı uzun süre boyunca kimlerin yanında olduğunu gözlemlediğini belirten Yürük, sitem dolu sözlerle "dostluk" vurgusu yaptı:

"Bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun hastanede kalıyorsa bilin ki çok ciddi bir durum var. 'Aradım, dönmedi' gibi bir durum değil de onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu durumda ben herkesi tanımış oldum, çok da iyi oldu açıkçası. Ama çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım varmış."

"HİS KAYBI VAR AMA GEÇECEK"
Şu an eve geçiş hazırlığı yapıldığı için serum almadığını ve bu yüzden ağrılarının arttığını belirten ünlü isim, hayranlarını korkutan o detayı da paylaştı:

DÖRT DUVAR ARASINDAN İSYAN ETTİ...

Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam edilen Yasemin Yürük'ün 'ev hapsi' günleri hüzünlü geçti. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eski günlerine duyduğu hasret zirve yapan Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aslında şimdi nerede olması gerektiğini tek tek sıraladı...

"NORMALDE..."

Yürük Pikachu'lu balonunu paylaşarak, "Normalde bu güzel havada benim minnoşları gezdirip sonra kesin peloda kahvaltı eder mahalleliyle biraz sohbet edip sahilde müzik dinleyerek bebek parkına yürür oradan bi kahve ufak bi muffin alıp parkta her zaman oturduğum ağacın altına kurulur parktaki minnoş küpeli köpekleri yanıma alır keyif yapardım" dedi...

"ACIDAN NEFESİM KESİLİYOR"

Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören Yasemin Yürük, geçen gün de yaşadığı ağrıların hala geçmediğini belirtirken, bu zorlu sürecin kendisini psikolojik olarak da oldukça yıprattığını ifade etmişt. Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum. Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten şu an her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sahne aldığı oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. İstanbul'a dönünce ameliyat olan sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"AŞİL TENDONUM KOPTU"

Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#SURVİVOR