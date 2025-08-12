Trend Galeri Trend Magazin Taciz iddiasında ortalık karıştı! Berk Oktay için "Fantezilerini yazıyordu" demişti: Tuğçe Aral canlı yayında mesajları tek tek ifşaladı! "Çok iğrenç bir şey"

Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berk Oktay hakkında geçtiğimiz günlerde, meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından eski manken Tuğçe Aral, Oktay'ın kendisine fantezi içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Aral, katıldığı bir canlı yayında bu mesajları tek tek ifşa etti.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 17:11
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edildi.

Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Yıldız Çağrı Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıktı.

Berk Oktay'dan konuya yönelik jet bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi yayınlayan Oktay, "Şükür sebebim ailem" notunu yazdı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen kriz iddiaları sonrası Yıldız Çağrı Atiksoy'dan da 'aile pozu' geldi. Atiksoy, takipten çıktığı Berk Oktay'ı tekrardan takibe aldı.

TACİZ SUÇLAMASI DA GELDİ

Ancak tam sorunlar çözülmüşken bu kez de taciz iddiası geldi.

Geçtiğmiiz günlerde programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

"FANTEZİLERİNİ YAZIYORDU"

Hürriyet'e konuşan Tuğçe Aral şu ifadelere yere verdi:
"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu.

Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim."

MESAJLARI TEK TEK İFŞALADI!

Tuğçe Aral'ın, Berk Oktay'ın kendisine mesaj attığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, Aral son olarak katıldığı canlı yayında bomba bir ana imza attı.

Aral katıldığı magazin programı sunucularına Oktay'ın kendisine attığını iddia ettiği mesajları gösterdi.

"ÇOK İĞRENÇ BİR ŞEY"

Ünlü manken iddia ettiği mesajları tek tek gösterirken, program sunucusu konuya dair 'Ne cesaret ya! Sonra da Bodrum'da kızını kucağına alıyorsun. Kusura bakmayın ya midem bulandı. Çok iğrenç bir şey.' yorumunu yaptı.