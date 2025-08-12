Trend
Taciz iddiasında ortalık karıştı! Berk Oktay için "Fantezilerini yazıyordu" demişti: Tuğçe Aral canlı yayında mesajları tek tek ifşaladı! "Çok iğrenç bir şey"
Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berk Oktay hakkında geçtiğimiz günlerde, meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddianın ardından eski manken Tuğçe Aral, Oktay'ın kendisine fantezi içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Aral, katıldığı bir canlı yayında bu mesajları tek tek ifşa etti.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 17:11