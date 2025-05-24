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Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! "Korkarak işimi yaptım"

Pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ ve sevgilisinin hayatını 1,5 yıldır kâbusa çeviren takıntılı hayran Şinasi Samed Türkmen, 'adli kontrolle uzaklaştırma kararı' olmasına rağmen 3 Mayıs gecesi İzmir'deki konsere gitmiş, mekanın en ön masasından sanatçıyı izlemişti. Derya Uluğ'un şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan takıntılı hayran hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Derya Uluğ ifadesinde yaşadığı korkuyu anlatarak, "Sahnede olduğum sırada tam önümdeki masada onu gördüm. Güvenlik şefine bilgi verdim. Korkarak işimi yapmaya devam ettim, sahnede kaldım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 24.05.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 07:36
Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! Korkarak işimi yaptım

Derya Uluğ'a ve sevgilisi Asil Gök'e hayatı zindan eden takıntılı hayranı Şinasi Samed Türkmen, şikayet üzerine Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş, hakkında açılan davada adli kontrol kararı ve uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Türkmen, ünlü şarkıcının İzmir Balçova'da 3 Mayıs gecesi verdiği konseri izlemeye gitti.

Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! Korkarak işimi yaptım

Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı korkuyu anlattı:

"Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım.

Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! Korkarak işimi yaptım

Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım.

Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! Korkarak işimi yaptım

Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz." İddianamede yer alan detaylara göre, Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturan Türkmen, sahne sonrası kulise yönelmek isterken mekan güvenliği tarafından durduruldu.

Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! Korkarak işimi yaptım

Şüphelinin, daha önceki yasal uyarılara rağmen Uluğ'u sosyal hayatında da takip etmeye devam ettiği ifade edildi. Sanatçının erkek arkadaşı Asil Gök de olay günü mekânda bulunduğunu, Türkmen'in kendilerini ısrarlı şekilde takip ettiğini gördüğünü ve bu nedenle şikâyetçi olduklarını belirtti.