Takıntılı hayrana VIP masa! Derya Uluğ konserini en önden izledi! "Korkarak işimi yaptım"

Pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ ve sevgilisinin hayatını 1,5 yıldır kâbusa çeviren takıntılı hayran Şinasi Samed Türkmen, 'adli kontrolle uzaklaştırma kararı' olmasına rağmen 3 Mayıs gecesi İzmir'deki konsere gitmiş, mekanın en ön masasından sanatçıyı izlemişti. Derya Uluğ'un şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan takıntılı hayran hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Derya Uluğ ifadesinde yaşadığı korkuyu anlatarak, "Sahnede olduğum sırada tam önümdeki masada onu gördüm. Güvenlik şefine bilgi verdim. Korkarak işimi yapmaya devam ettim, sahnede kaldım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.