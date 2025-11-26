Trend Galeri Trend Magazin Takıntılı hayranı başına bela oldu! Şarkıcı Lara hukuki süreci başlattı: "Tacize tolerans göstermeyeceğim"

Sağlık sıkıntıları ile uzun bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı Lara bu sefer takıntılı bir hayranı yüzünden yaşadığı rahatsızlıkla gündeme geldi. Yasal süreci başlatan Lara, "Tacize tolerans göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

2000'li yıllara 'Katmer Katmer' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Lara, bir dönem fırtına gibi esmişti.

Güzelliğiyle dönemin dikkat çeken kadınlarından olan Lara, sık sık adından söz ettiriyordu.

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla dikkat çeken Lara bu sefer endişelendiren bir paylaşım yaptı.

"TACİZE TOLERANS GÖSTERMEYECEĞİM"

Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız edildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim. Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm." açıklamasında bulundu.

Peki ünlü şarkıcı sağlık sürecinde neler yaşamıştı?

"BEYNİMDE BİR KİTLE BELİRLENDİ"
Lara, paylaşımında sağlığı hakkında şöyle bilgi verdi, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucu beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. "Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgi ve şükranlarımla"

"LÜTFEN BENİ AFFEDİN"

Ardından çevresinden ve hayranlarından destek mesajları yağan ünlü isim bir açıklama daha yapmıştı, "Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor; mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum."

SAĞLIĞINA DAİR AÇIKLAMA GELDİ!
Beyninde bir kitle olduğunu açıklayan şarkıcı Lara bir paylaşım yaparak müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

"BEYNİMDEKİ KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI"

Beyninde kitle tespit edilen Lara, sevindiren haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."

Şarkıcı Lara Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Sağlık sıkıntıları yaşayarak zorlu süreçlerden geçen ünlü isim, "Yeniden doğmuş gibiyim" ifadeleriyle takipçilerini duygulandırdı...

Öte yandan şarkıcı Lara, yaptırdığı estetik müdahaleleri ve geçirdiği değişimle de bir dönem dikkat çekmişti. Yüzüne estetik yaptıran Lara, adeta bambaşka birine dönüşerek tanınmaz hale gelmişti.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

