Trend
Galeri
Trend Magazin
Takıntılı hayranı başına bela oldu! Şarkıcı Lara hukuki süreci başlattı: "Tacize tolerans göstermeyeceğim"
Takıntılı hayranı başına bela oldu! Şarkıcı Lara hukuki süreci başlattı: "Tacize tolerans göstermeyeceğim"
Sağlık sıkıntıları ile uzun bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı Lara bu sefer takıntılı bir hayranı yüzünden yaşadığı rahatsızlıkla gündeme geldi. Yasal süreci başlatan Lara, "Tacize tolerans göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:13