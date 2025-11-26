Takıntılı hayranı başına bela oldu! Şarkıcı Lara hukuki süreci başlattı: "Tacize tolerans göstermeyeceğim"

Peki ünlü şarkıcı sağlık sürecinde neler yaşamıştı?

"BEYNİMDE BİR KİTLE BELİRLENDİ"

Lara, paylaşımında sağlığı hakkında şöyle bilgi verdi, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucu beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. "Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgi ve şükranlarımla"