Takipçilerinden dua istedi... Survivor Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı: "Canımın derdine düştüm"
Sağlık sorunlarıyla zor günler geçiren Nagihan Karadere, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yeni sezonda Survivor'da yer alıp almayacağı merak edilen Karadere, "Canımın derdine düştüm" sözleriyle sevenlerinden dua istedi.
Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 15:51