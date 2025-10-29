Trend Galeri Trend Magazin Takipçilerinden dua istedi... Survivor Nagihan Karadere gözyaşları içinde anlattı: "Canımın derdine düştüm"

Sağlık sorunlarıyla zor günler geçiren Nagihan Karadere, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yeni sezonda Survivor'da yer alıp almayacağı merak edilen Karadere, "Canımın derdine düştüm" sözleriyle sevenlerinden dua istedi.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 15:51
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, performansıyla akıllarda yer etmişti.

Güçlü performansıyla dikkat çeken Karadere, hırsıyla da bir o kadar gündem olmuştu.

Birçok kez aynı yarışmaya katılan Nagihan Karadere, 2024 yılında bir dizi sakatlık yaşamıştı.

Ünlü isim dizindeki ön çapraz bağ ve dış menisküs yırtığı oluşmasından dolayı aynı yıl ise ameliyat olmuştu.

İKİNCİ KEZ BIÇAK ALTINA YATMIŞTI!
Nagihan Karadere Instagram hesabından ikinci kez ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Karadere ameliyatın bir saat sürdüğünü söyleyerek, "1 saat önce ameliyattan çıktım. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi ufak ufak yürüyüş yapmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. Nagihan Karadere'ye sevenlerinden birçok 'geçmiş olsun' mesajı gelmişti.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ...

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"DAHA TAM DÜZELEMEDİM"

Geçirdiği operasyonlardan sonra dinlenme sürecinde olduğunu söyleyen Karadere, şu sözleri aktardı: "Bir itirafta bulunmak istiyorum. Sizin desteğiniz çok önemli. Ama üzülerek bir haber vermek istiyorum. Sebebi sağlık. Bir ay önce çok ciddi bir operasyon geçirdim. Daha tam düzelemedim.

"CANIMIN DERDİNE DÜŞTÜM"

Survivor için uygun değilim. Tam topladım derken başka bir sağlık sorunu nüksetti. İlerleyen günlerde doktorum bana sonuçları açıklayacak. Şu durumda zaten canımın derdine düşmüşüm. Ağır sıkıntılar yaşıyorum. Ne olur yalvarırım, bana Survivor demeyin. Survivor'ın s'sini duymak istemiyorum.

"BENİM İÇİN SURVİVOR KAPANDI"

Benim için şu an Survivor kapandı. İnşallah iyi haberlerle karşınıza çıkacağım."

Gözyaşları içinde dua isteyen ve içini döken ünlü isim sevenlerinden birçok destek aldı.

Şimdilerde sağlık sorunları ile mücadele ederek dikkat çeken Nagihan Karadere, bir dönem geçirirdiği estetik operasyonları ile gündem olmuştu.

Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim gören herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

