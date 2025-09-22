Trend
Takipçisi tarafından taciz edilmişti! Ece Seçkin'den 'affeder misiniz?' sorusuna cevap: "Islah olacağını düşünmüyorum"
Müzik dünyasının başarılı isimlerinden olan Ece Seçkin, geçen haftalarda bir takipçisinin kendisini ve eşini taciz ettiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı yaşanan korku dolu olaylardan sonra "affeder misiniz?" sorusuna cevap verdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:24