Takipçisi tarafından taciz edilmişti! Ece Seçkin'den 'affeder misiniz?' sorusuna cevap: "Islah olacağını düşünmüyorum"

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden olan Ece Seçkin, geçen haftalarda bir takipçisinin kendisini ve eşini taciz ettiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı yaşanan korku dolu olaylardan sonra "affeder misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Giriş Tarihi: 22.09.2025 09:24
Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde kendisini ve eşini 4 yıldır tehdit eden şahıstan şikayetçi olmuştu.

Sosyal medya hesabından yardım çağrısı yapan Seçkin, açık bir şekilde korkutuğunu dile getirmişti.

'AFFEDER MİSİNİZ?'

Takvim'de yer alan habere göre ünlü şarkıcı son olarak "O kişi hastalığını atlatırsa affeder misiniz?" sorusuna cevap verdi.

"AFFEDİP AFFETMEMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ece Seçkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Onunla bağlantım yok, dolayısıyla affedip affetmeme gibi bir durum söz konusu değil. Islah olacak insanlar var, belli bir seviyede hastalığı olanlar da var. Ancak bir çocuğu öldüren, bir kadını bıçaklayan, bir insanı katleden kişilerin ıslah olacağını düşünmüyorum."

"UMARIM O ADAM..."
Tutuklanan ve şizofreni hastası olduğu ortaya çıkan adamla ilgili konuşan Seçkin aynı zamanda, "Günlerce, aylarca korku içinde yaşadık. Tüm şahsi bilgilerimizin ele geçirilmesi gerçekten ürkütücüydü. Çok can sıkıcı bir mevzu... Şimdi 3 haftalık bir süreç var, adli tıp raporlarımız da mevcut. İnşallah o kişi de sağlığına kavuşur" açıklamalarında da bulunmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, hem kendisinin hem de eşinin şizofren hastası takıntılı hayranı tarafından 4 yıl boyunca ölümle tehdit edildiğini belirtip yakalanması için çağrıda bulunmuştu.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, BURNUNUN DİBİNDEYİM"

Seçkin yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'ndan yardım isteyerek, "İMDAT! Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.
Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

"BU DURUM ARTIK BİZİM İÇİN KATLANILMAZ BİR HAL ALMIŞTIR"

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.
Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin. Saygılarımla, Ece Seçkin" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddia edilen A.U.S, gözaltına alındıktan sonra yurt dışı yasağı konularak ev hapsi verildi.

Seçkin'i tehdit eden kişinin ev hapsindeyken bile tacize devam etmesi üzerine, hakkında hastanede 3 hafta boyunca gözlem altında tutulma kararı verildi.

AVUKATLARININ AÇIKLAMASI ŞÖYLE

Ece Seçkin'in avukatları, yaptığı yeni açıklamayla, tacizlerine devam ettiğini belirttikleri A.U.S. hakkında hastanede 3 haftalık gözlem altına alınma kararı verildiğini dile getirdi.

Şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

''Kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış ve şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir.

Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir.''