Trend Galeri Trend Magazin Takipçisinin yorumunu affetmedi! Survivor Nagihan Karadere “IQ’su düşük” sözüne ateş püskürdü: Soluğu savcılıkta aldı...

'Survivor' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada takipçisinin yorumunu affetmedi. İddiaya göre bir takipçisinin "IQ'su düşük, samimiyetsiz, çirkin" yorumuna sinirlenen ünlü sporcu kişilik haklarına saldırı niteliğinde gördüğü bu paylaşımı savcılığa taşıdı. Karadere, avukatı aracılığıyla yorumun sahibi Radi O.'dan şikayetçi oldu. Savcılık, şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlattı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 01.09.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:51
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan atlet Nagihan Karadere, takipçisinin sosyal medyadaki yorumuna ateş püskürdü.

Ünlü atlet, hakkında olumsuz yorumlarda bulunduğu iddiasıyla takipçisi Radi O. ile savcılıkta karşı karşıya geldi.

"IQ'SU DÜŞÜK" LAFINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İddiaya göre Radi O., 15 Mayıs 2024 günü ünlü atlet Nagihan Karadere hakkında şahsi sosyal medya hesabından "Bugüne kadar hayatında hiç topluluk (3-5 kişi) önüne çıkıp iki kelam etmediği çok belli.

Ne samimiyetsizliğini gizleyebiliyor ne düşük IQ sunu, ne de içinin çirkinliğini" şeklinde paylaşımda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ünlü şarkıcı yorumu görür görmez takipçisini radarına aldı. Karadere, avukatı aracılığıyla kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

"İFADE ÖZRGÜRLÜĞÜNÜN DE SINIRI VAR"

Takipçisinden şikayetçi olan ünlü sporcu, kişilik haklarına zarar verildiğini ve onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürerek şahsına hakaret edildiğini vurguladı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İfade özgürlüğünün de bir sınırının olması gerektiğinin altı çizilen dilekçede şüpheli takipçi Radi O.'nun "Hakaret" suçundan iki yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ünlü sporcunun şikayeti sonucu savcılıkça şüpheli Radi O. hakkında "Hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
27 Aralık 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı.

4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.