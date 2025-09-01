Trend
Takipçisinin yorumunu affetmedi! Survivor Nagihan Karadere “IQ’su düşük” sözüne ateş püskürdü: Soluğu savcılıkta aldı...
'Survivor' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, sosyal medyada takipçisinin yorumunu affetmedi. İddiaya göre bir takipçisinin "IQ'su düşük, samimiyetsiz, çirkin" yorumuna sinirlenen ünlü sporcu kişilik haklarına saldırı niteliğinde gördüğü bu paylaşımı savcılığa taşıdı. Karadere, avukatı aracılığıyla yorumun sahibi Radi O.'dan şikayetçi oldu. Savcılık, şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlattı.
Giriş Tarihi: 01.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:51