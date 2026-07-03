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Taksim'de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun'da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...
Taksim'de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun'da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...
Türk televizyonlarının unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıktı. Programın son bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 28 yaşındaki Mardinli İbrahim Örnek, hayat hikâyesiyle dikkat çekti. Beyoğlu'nda midye satarak büyüdüğünü ve iflasın ardından borçlarla mücadele ettiğini anlatan İbrahim, kazanacağı büyük ödülle yeni bir başlangıç yapmayı hedeflediğini söyledi. Yarışmacının hüzün ve mücadele dolu yaşam öyküsü hem stüdyoda hem de ekran başındakileri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:25