Trend Galeri Trend Magazin Taksim'de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun'da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

Taksim'de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun'da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

Türk televizyonlarının unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıktı. Programın son bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 28 yaşındaki Mardinli İbrahim Örnek, hayat hikâyesiyle dikkat çekti. Beyoğlu'nda midye satarak büyüdüğünü ve iflasın ardından borçlarla mücadele ettiğini anlatan İbrahim, kazanacağı büyük ödülle yeni bir başlangıç yapmayı hedeflediğini söyledi. Yarışmacının hüzün ve mücadele dolu yaşam öyküsü hem stüdyoda hem de ekran başındakileri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:25
Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 15.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Programın 15.bölüm yarışmacısı Mardinli İbrahim Örnek oldu. 28 yaşındaki İbrahim, kazanacağı büyük ödülle borçlarını kapatmayı hedefledi.

Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

10 numaralı kutuyla yarışan İbrahim, ilk turlardan itibaren kutuları sayılardan çok insanların enerjilerine göre seçmesiyle dikkat çekti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla stüdyoya renk katan İbrahim, bir yandan da yaşadığı iflas sürecini ve yaklaşık 2 milyon TL'ye ulaşan borçlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Var Mısın Yok Musun 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

MİDYE SATARAK BÜYÜDÜ, İFLAS GÖRDÜ

Çocukluğunda Taksim Meydanı'nda midye satarak büyüyen İbrahim, yokluklarla geçen hayatının kendisini daha da güçlendirdiğini anlattı. 4.turda peş peşe iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran İbrahim, büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen İbrahim, ilerleyen turlarda bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

6.turda gelen 475.000 TL'lik teklifi reddeden İbrahim, 7.turda Buse ve Feyza'nın kutularından çıkan iki mavi tutarla büyük avantaj elde etti.

Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

Bankanın o güne kadar verdiği en yüksek teklif olan 1 milyon 400 bin TL ile karşı karşıya kalan İbrahim, risk almayı tercih ederek teklifi reddetti.

Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

Gecenin sonunda kendi kutusundan 1 milyon TL çıkan ibrahim, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör