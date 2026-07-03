Taksim’de midye satarak büyüdü! Mardinli İbrahim Var Mısın Yok Musun’da herkesi ağlattı: 1.4 milyonu reddetti ama...

MİDYE SATARAK BÜYÜDÜ, İFLAS GÖRDÜ

Çocukluğunda Taksim Meydanı'nda midye satarak büyüyen İbrahim, yokluklarla geçen hayatının kendisini daha da güçlendirdiğini anlattı. 4.turda peş peşe iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran İbrahim, büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen İbrahim, ilerleyen turlarda bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı.