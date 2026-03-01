Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Esra Dermancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Verdiği kilolar hakkında konuşan oyuncu, 'Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum' diyerek basit beslenme sırrını açıkladı. Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş da, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken isimler arasında. Sahne performansı, enerjisi ve sesiyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü, verdiği kilolarla da gündemde. Serttaş, son olarak kısa sürede yaşadığı bu dönüşümün perde arkasını ilk kez tüm detaylarıyla anlattı. Hürriyet'e konuşan Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek 'Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum' dedi. Öte yandan uzmanlar, son dönemde sıkça konuşulan bu tür kilo verme yöntemlerinin her birey için uygun olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tarz uygulamaların mutlaka doktor gözetiminde ve kişiye özel planlanması gerektiği vurgulanırken, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Ünlü şarkıcı aynı zamanda her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıkladı. Peki diğer ünlü isimlerin kaç kilo verdiğini ve nasıl zayıfladığını biliyor musunuz? Güçlü yorumu ve sesiyle her dönemde adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul'un kalabalığını geride bırakarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih eden 52 yaşındaki sanatçı, yeni hayat tarzıyla dikkat çekiyor. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Işın Karaca, fit görünümüyle hayranlarından tam not alıyor. Ünlü şarkıcının bu büyük değişimi nasıl başardığı ise sevenleri tarafından merak ediliyor. 130 kilodan 59'a düşen Işın Karaca adeta eridi. Zayıflama sırrını açıkladı Karaca, katıldığı bir programda zayıflama sırrını açıkladı: ''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.'' ÜNLÜ ŞARKICI ZARA 20 KİLO VERDİ Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu. Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı: 'Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum.' '20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu. Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim.' ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor. Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan 'mide ameliyatı' ve 'bağırsak temizliği' iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi. NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI! Ata Demirer kendisine yöneltilen, 'Nasıl zayıfladın?' sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, 'İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!' dedi. Ata Demirer, 'Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz' dedi. Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı. RUTİNİNİ ANLATTI! Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: '22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum. Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum.' PELİN ÖZTEKİN 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu. Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı. Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti. Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. FERAH ZEYDAN X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün... Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu. Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu. GAMZE GÖZALAN Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu. 'O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ' Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan 'Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti' demişti. 'KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI' Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, 'Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm' demişti. Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu. 101 KİLO VERDİ Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. ESİN GÜNDOĞDU 'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 72 KİLO VERDİ! Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü. Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. ARDA KURAL Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti. 20 KİLO VERDİ! Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı. KAYRA ŞENOCAK Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor. 40 KİLO VERDİ! 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi. Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı. Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı. YEŞİM CEREN BOZOĞLU Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar merak konusu oldu. 'Doktorlar'ın 'Fikreti'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncun yeni görünmü oldukça beğeniliyor. 60 KİLO VERDİ! Sosyal medyada yankı uyandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti. DAMLA ERSUBAŞI 'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu. Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu. 41 KİLO VERDİ! Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi. 6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor. BÜŞRA PEKİN Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 'Havuçlu anne' rolüyle tanındığı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Zaman zaman fazla kiloları ile dikkat çeken Büşra Pekin, bu sefer de verdiği kilolarla ses getirdi. 15 KİLO VERDİ! Büşra Pekin, 1 yılda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Kilo verdikten sonra tarzını de değiştiren Pekin, takipçilerinden tam not aldı. HALİT ERGÜN 'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan oyuncu Halit Ergün, kilolarıyla mücadele eden ünlüler arasında yerini alıyor. Usta oyuncu, aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu. 40 KİLO VERDİ! Son olarak ekranlara çıkan Halit Ergün'ün, fit hali çok konuşuldu. Mide ameliyatı geçirmeden 40 kilo veren Ergün'ün yeni hali çok beğenildi. SEREN SERENGİL Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun yıllar kilolarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 53 yaşındaki sunucu, zayıflamak uğruna ameliyat geçirerek adeta ölümden döndü. 24 KİLO VERDİ! Seren Serengil, kilo vermek uğruna mide ameliyatı olarak 70 kilodan 46 kiloya kadar düştü. Yeni hali her ne kadar beğenilse de güzel sunucu sağlık problemleri yaşamıştı. ELÇİN AFACAN 'Bir Aile Hikayesi' dizisiyle oyunculuğa adım atan Elçin Afacan, geçirdiği değişimle şoke ettirdi. Sosyal medyada severek takip edilen güzel oyuncu, verdiği kilolarla adından söz ettirdi. 28 KİLO VERDİ! Zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuşan Elçin Afacan değişimiyle büyük dikkat çekti. 28 kilo veren güzel oyuncu, şimdilerde sosyal medyada binlerce beğeni alıyor. AŞKIN NUR YENGİ 'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla hafızalara kazınan Aşkın Nur Yengi, bir dönem aldığı kilolarla gündemden düşmüyordu. 13 KİLO VERDİ! Güzel sanatçı, şimdilerde ise verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Fit haliyle göz dolduran Yengi, takipçilerinden iltifat dolu yorumlar alıyor. 'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi film yapımlarında rol alan Serkan Şengül, başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Şengül, son olarak bir magazin programına konuk oldu. 50 KİLO VERDİ! Değimiyle şaşkınlık yaratan başarılı oyuncu, 50 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Zayıflama sürecini anlatan Serkan Şengül, 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.' ifadelerini kullandı. Serkan Şengül'ün yeni hali, gören herkesi şaşırttı.