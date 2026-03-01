Trend Galeri Trend Magazin Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Magazin dünyasında son dönemde yaşanan "zayıflama" fırtınasına Esra Dermancıoğlu da dahil oldu! Fazla kilolarından kurtulup iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu, Etiler'de son haliyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 07:16 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 07:17
Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Esra Dermancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Verdiği kilolar hakkında konuşan oyuncu,

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

"Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum" diyerek basit beslenme sırrını açıkladı.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş da, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken isimler arasında.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Sahne performansı, enerjisi ve sesiyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü, verdiği kilolarla da gündemde.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Serttaş, son olarak kısa sürede yaşadığı bu dönüşümün perde arkasını ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Hürriyet'e konuşan Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek "Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum" dedi.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Öte yandan uzmanlar, son dönemde sıkça konuşulan bu tür kilo verme yöntemlerinin her birey için uygun olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tarz uygulamaların mutlaka doktor gözetiminde ve kişiye özel planlanması gerektiği vurgulanırken, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Ünlü şarkıcı aynı zamanda her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıkladı.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Peki diğer ünlü isimlerin kaç kilo verdiğini ve nasıl zayıfladığını biliyor musunuz?

Güçlü yorumu ve sesiyle her dönemde adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, İstanbul'un kalabalığını geride bırakarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih eden 52 yaşındaki sanatçı, yeni hayat tarzıyla dikkat çekiyor.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Işın Karaca, fit görünümüyle hayranlarından tam not alıyor. Ünlü şarkıcının bu büyük değişimi nasıl başardığı ise sevenleri tarafından merak ediliyor.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

130 kilodan 59'a düşen Işın Karaca adeta eridi.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Zayıflama sırrını açıkladı

Karaca, katıldığı bir programda zayıflama sırrını açıkladı:

''Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu.''

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

ÜNLÜ ŞARKICI ZARA 20 KİLO VERDİ

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim."

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" dedi.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

RUTİNİNİ ANLATTI!

Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: "22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."