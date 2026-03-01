Tam 17 kilo birden gitti! Esra Dermancıoğlu resmen eridi: İşte uyguladığı o yöntem...

Hürriyet'e konuşan Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek "Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum" dedi.