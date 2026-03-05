Trend Galeri Trend Magazin Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli'nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli'nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? İşte güzelliğiyle bir döneme damgasını vuran Uzerli'nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 13:01
Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk Baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

MERYEM UZERLİ NERELİ?

Anne tarafından Alman, baba tarafından Türk olan Uzerli, İki ağabeyi ve caz müzisyeni olan ablası Canan ile birlikte büyüdü. Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmasının yanı sıra İngilizceyi de akıcı şekilde biliyor.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yakaladı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

PEKİ MERYEM UZERLİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Timur Savcı ve senaristi Meral Okay, 'Hürrem Sultan' rolü için tam 8 ay devam eden kapsamlı bir oyuncu seçim süreci yürüttü.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Bu esnada Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, cast direktörü Hülya Duyar tarafından keşfedilerek Türkiye'ye getirildi.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Şimdilerde birçok başarılı projeye imza atan Meryem Uzerli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

FİLMLERİ ARATMAYAN BİR DİĞER KEŞFEDİLME HİKAYESİ: KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983'te Adana'da doğan Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Beş çocuklu bir ailenin oğlu olan Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Adana'da Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Pastane işleten babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği ciddi bir kalp ameliyatından sonra aile ile birlikte 1997 yılında İstanbul'a yerleşti.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

BASKETBOL TUTKUNUYDU

Modellik ve oyunculuk kariyerinden önce, hayatının büyük bir bölümünü basketbol oynayarak geçiren Tatlıtuğ, Adana'da bulunduğu süre boyunca birçok basketbol kulübünde aktif rol aldı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Basketbol oynadığı zamanlarda Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynayan, ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'nin kulüplerinde yer alan Tatlıtuğ, son olarak yeniden Beşiktaş'a dönerek basketbol kariyerine burada devam etmeyi amaçladı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

ÜN BASAMAKLARINI BAKIN NASIL TIRMANMIŞ…

Geçirdiği sakatlıktan sonra tutkunu olduğu basketbol kariyeri sonlanan Tatlıtuğ, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanı ile mankenlik kariyerine adım attı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Oğlunun bir fotoğrafını ajansa göndermesiyle başlayan bu serüven, Tatlıtuğ'un mesleği beğenmesi ile devam etti.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Daha sonra birçok teklif alan Tatlıtuğ, mankenlik kariyerinde profesyonel olarak rol almaya başladı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2022 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birincilik elde etti.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

OYUNCULUĞA İLGİSİ KÜÇÜKLÜKTEN GELİYORMUŞ

Küçüklüğünden beri sinema ve televizyona ilgisi olduğundan, kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere bir süre oyunculuk eğitimi alarak mankenliğin yanında oyunculuk da yapmaya başladı.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Şimdilerde başarılı oyunculuğu ile Türk televizyonlarında önemli bir yere sahip olan Tatlıtuğ, mutlu evliliği ve özel hayatı ile de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK...

TUBA ÜNSAL

7 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Tuba Ünsal, baba tarafından Yunanistan, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Daha önce 3 evlilik geçiren 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Tuba Ünsal, ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmış ve 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştır. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan Ünsal, 2018 yılında bu evliliğini de sonlandırmıştır.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Bu Kalp Seni Unutur Mu?" gibi Türk televizyonlarında önemli yere sahip dizilerde rol alarak, başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettirmiştir.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Oyunculuğunun yanı sıra çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelen Ünsal'ın nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz?

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

HAYRANI OLDUĞU GRUP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bir zamanlar sıradan bir lise öğrencisi olan Ünsal, Bulutsuzluk Özlemi grubunun konserine giderken o sayede bir çok kişinin dikkatini çekeceğinden haberi yoktu.

Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

Konsere gitti, sonra da grup üyelerinden binbir heyecanla imza aldı...O sırada çekilen görüntülerle grubun Sözlerimi Geri Alamam şarkısına bir klip hazırlandı.