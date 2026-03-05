Tam 8 ay boyunca onu aramışlar! Meryem Uzerli’nin filmlere konu olacak o keşfedilme hikayesi...

MERYEM UZERLİ NERELİ?

Anne tarafından Alman, baba tarafından Türk olan Uzerli, İki ağabeyi ve caz müzisyeni olan ablası Canan ile birlikte büyüdü. Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmasının yanı sıra İngilizceyi de akıcı şekilde biliyor.