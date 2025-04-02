Trend Galeri Trend Magazin Tamer Karadağlı'nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Tamer Karadağlı'nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve usta oyuncu Tamer Karadağlı ile eski oyuncu eşi Arzu Balkan'ın ilk göz ağrısı Zeyno, 18 yaşında güzelliği ve yeteneğiyle kendine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri çeken Zeyno Karadağlı, ebeveynleri gibi tam bir sanat aşığı... İşte küçük Zeyno'nun son hali!

Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 14:58
Tamer Karadağlı’nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevini yürütüyor. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının markajında...

Tamer Karadağlı’nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni yağmıştı.

Tamer Karadağlı’nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

Tamer Karadağlı’nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Tamer Karadağlı’nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.