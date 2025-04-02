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Tamer Karadağlı'nın 18 yaşındaki kızı Zeyno büyüdü! Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle kendine hayran bıraktı...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve usta oyuncu Tamer Karadağlı ile eski oyuncu eşi Arzu Balkan'ın ilk göz ağrısı Zeyno, 18 yaşında güzelliği ve yeteneğiyle kendine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri çeken Zeyno Karadağlı, ebeveynleri gibi tam bir sanat aşığı... İşte küçük Zeyno'nun son hali!