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Tamer Levent'in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Usta oyuncu Tamer Levent, sanatla iç içe yaşamını sürdürdüğü evinin kapılarını ilk kez açtı. Her köşesinde estetik dokunuşların ve sanatsal eserlerin yer aldığı yaşam alanı, görenlerden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 10:41
Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Usta oyuncu Tamer Levent, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne konuk oldu. Tamer Levent'in, sanatın izlerini taşıyan ve her köşesi estetik detaylarla dikkat çeken evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Duvarları süsleyen sanat eserleri, özenle seçilmiş dekoratif objeler ve klasik çizgilere sahip mobilyalar evin en dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Sanatla iç içe dekore edilen evdeki değerli tablolar, zarif aksesuarlar ve estetik mobilyalar büyük beğeni topladı.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Evin en dikkat çekici parçalarından biri ise zarif vitrin ve antika masa… Nesiller boyu korunan bu eşyalar, aile için hem hatıra hem de manevi bir değer taşıyor.

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Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Sanatçının kütüphanesi ise bambaşka bir dünya sunuyor. Kitapların arasında kaybolduğunuzda, buranın yalnızca bir çalışma alanı değil; aynı zamanda bir sanat galerisi ve düşünce atölyesi olduğunu hissediyorsunuz. Özenle seçilmiş tablolar, dekoratif objeler ve düzenli raflar, sanatçının estetik bakış açısını yansıtıyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

SERENAY SARIKAYA

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum "diyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım.

Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Ünlü oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, "Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum" dedi.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

"EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR"

Serenay Sarıkaya "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠–zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

ÇAĞLA ŞİKEL'İN LÜKS EVİ

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şikel, işindeki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Çağla Şikel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Güzel sunucunun zarif renklerle tasarlanmış mutfağı oldukça beğeniliyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

ÇAĞLA ŞİKEL VE LÜKS EVİ...

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Hakalmaz'ın yeşillikler içindeki, muhteşem manzaralı lüks evi göz kamaştırdı.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Ünlü türkücü eşi Özlem Hanım ve oğlu Sinan ile bu villada gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

HAKKI BULUT

Ailesiyle birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.

Tamer Levent’in sanat dolu evi olay oldu! Her köşesi ayrı bir eser!

Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün.