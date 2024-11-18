Tarık Akan ile Halit Akçatepe’nin ’Canım Kardeşim’ filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Merhum sanatçılar Halit Akçatepe ile Tarık Akan'ı başrollerinde izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim milyonları ağlatmıştı... Canım Kardeşim filminde Halit Akçatepe ile Tarık Akan'a eşlik eden çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının birçoğu artık hayatta değilken bazıları ise sırra kadem bastı. Sosyal medyada Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleri ile merak konusu oluyor. 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı 'Kahraman' karakteri ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla kendine hayran bırakan çocuk yıldız Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında! İşte bir dönemin minik yeteneği Kahraman Kıral'ın son hali...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:49