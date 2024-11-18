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Tarık Akan ile Halit Akçatepe'nin 'Canım Kardeşim' filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Merhum sanatçılar Halit Akçatepe ile Tarık Akan'ı başrollerinde izlediğimiz Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim milyonları ağlatmıştı... Canım Kardeşim filminde Halit Akçatepe ile Tarık Akan'a eşlik eden çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının birçoğu artık hayatta değilken bazıları ise sırra kadem bastı. Sosyal medyada Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleri ile merak konusu oluyor. 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı 'Kahraman' karakteri ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla kendine hayran bırakan çocuk yıldız Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında! İşte bir dönemin minik yeteneği Kahraman Kıral'ın son hali...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:49
Tarık Akan ile Halit Akçatepe’nin ’Canım Kardeşim’ filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Yeşilçam'ın minik yetenekleri şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilen ve ilgi gören konulardan olan Yeşilçam yıldızlarının son halleri oldukça şaşırtıyor... 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu.

Tarık Akan ile Halit Akçatepe’nin ’Canım Kardeşim’ filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı. Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

Tarık Akan ile Halit Akçatepe’nin ’Canım Kardeşim’ filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı...

Tarık Akan ile Halit Akçatepe’nin ’Canım Kardeşim’ filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

Tarık Akan ile Halit Akçatepe’nin ’Canım Kardeşim’ filmi milyonları ağlatmıştı... Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi 60 yaşında!

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral adeta sırra kadem basmıştı.

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