Trend
Galeri
Trend Magazin
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol arkadaşı, bir dönemin efsane spikeriydi! Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali hayrete düşürdü…
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol arkadaşı, bir dönemin efsane spikeriydi! Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali hayrete düşürdü…
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu ile birlikte rol aldığı 'Kıskıvrak' filmindeki performansı ve sunduğu programlarla hafızalara kazınan, bir dönemin efsane oyuncu ve spikeri Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Abay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte o anlar…
Giriş Tarihi: 18.10.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:44