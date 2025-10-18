Trend Galeri Trend Magazin Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun rol arkadaşı, bir dönemin efsane spikeriydi! Korhan Abay yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali hayrete düşürdü…

Giriş Tarihi: 18.10.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:44
1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Korhan Abay, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ile tamamladı.

1974 yılından sonra çeşitli tiyatro oyunlarında ve birçok sinema filminde aktörlük yaptı.

1987-1998 yılları arasında büyük bölümü canlı yayın olmak üzere çok sayıda televizyon programında sunucu, danışman, yazar, genel yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı.

8 DİLDE SUNUCULUK YAPABİLEN TÜRKİYE'NİN TEK SANATÇISI!

Özel uçak pilotu olan Korhan Abay, doğaçlama 3 dilde (Türkçe, Fransızca, İngilizce), önceden hazırlık yapmak şartıyla da 8 dilde (İtalyanca, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Almanca) sunuculuk yapabilen Türkiye'nin tek sanatçısı olduğu gibi, dünyadaki az sayıda isim arasındadır.

15 Mayıs 2004'te sunduğu yarışma programı ile hafızalarda yer edinen Korhan Abay, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Yer aldığı tiyatro oyunları ve sunuculuğunu üstlendiği programlarla hatırlanan duayen ismin son hali kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Sunduğu programlarla bir döneme damga vuran efsane spiker Korhan Abay, yıllar sonra objektiflere yakalandı.

İŞTE EFSANE SPİKERİN SON HALİ...

Nişantaşı'nda otobüs beklerken görüntülenen ünlü spikerin son halini görenler hayrete düştü.

90'LARIN EFSANE DANSÇISI BURÇİN ORHON'UN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk dans ve sahne sanatlarının önemli isimlerinden Burçin Orhon, uzun yıllardır hem dans dünyasında hem de oyunculuk kariyerinde adından söz ettiriyor. 17 Mart 1962 doğumlu olan Orhon, İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN BALE EĞİTİMİ

Burçin Orhon, sadece 3,5 yaşındayken klasik bale eğitimine başlamıştır. Dansa olan tutkusu, ilerleyen yıllarda onun profesyonel bir sanatçı olarak yetişmesine olanak tanımıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na devam ederek sahne sanatlarındaki bilgisini derinleştirmiştir. Mezuniyetinin ardından Devlet Balesi'nde görev almış ve Türk dans dünyasında adını sağlam bir şekilde duyurmuştur.

Orhon'un özel hayatı da sanat kariyeri kadar ilgi çekicidir. 22 yaşındayken İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştır. Bu ilişkiden 1988 yılında Ece Robyn adını verdiği bir kızı dünyaya gelmiştir.

Daha sonra 23 Aralık 1995'te Türk oyuncu Süheyl Uygur ile evlenmiş ve çiftin Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında iki kızı olmuştur. Orhon, hem iş hem de özel hayatında dengeli bir yaşam sürdürmeyi başarmıştır.

2007 yılında Burçin Orhon, kendi adını taşıyan "Burçin Orhon Dans Akademisi"ni açarak öğrenci yetiştirmeye başlamıştır.

Dans akademisi, genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir merkez haline gelmiş ve Orhon, eğitmen olarak tecrübelerini yeni nesillerle paylaşmıştır. Akademi, klasik baleden modern dansa kadar geniş bir yelpazede eğitim vermektedir.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI

Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Orhon, kilolarıyla da dikkat çekmiştir. Ağırlığı 106 kiloya kadar çıkan sanatçı, mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermiştir.

Ameliyat sonrası 23 kilo veren Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden eski ve yeni halini paylaşmış ve "O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun" diyerek takipçileriyle deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşmıştır. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından büyük ilgi görmüştür.

İŞTE SON HALİ: ALZHEİMER TEŞHİSİ VE KUŞADASI'NDA YAŞAM

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon, bu süreçte Kuşadası'nda inzivaya çekilmiştir. Ancak sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişimi kesmeyen Orhon, yaşamına dair paylaşımlarda bulunmaya devam etmektedir. Sanatçı, hem sağlık mücadelesini hem de hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşarak, onlara ilham vermeye devam ediyor.

Burçin Orhon, hem dans hem de oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla Türk sahne sanatlarının önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hayatını sanata adayan Orhon, aynı zamanda kişisel mücadeleleri ve samimi paylaşımlarıyla da takipçilerine ilham kaynağı oluyor. Sanatçı, Burçin Orhon Dans Akademisi ile yeni nesillere dansı sevdirmeye ve sanatın önemini aktarmaya devam ediyor.

90'LARIN FAVORİ MANKENİ MERVE İLDENİZ'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

90'lı yılların en başarılı mankenlerinden biri olan Merve İldeniz, mesleği bıraktığı 20 yılın ardından Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Bir döneme damga vuran İldeniz'in son hali büyük ilgi gördü. İşte bir yıldızın değişimi…

PODYUMDAN BODRUM'A UZANAN YOL

1980'lerden 1990'lara geçiş döneminde modellik sektörü hızla büyüyordu ve Merve İldeniz, podyumların en çok tercih edilen isimlerinden biri oldu.

Önemli defilelerde ve tanınmış moda etkinliklerinde adı sıkça ön plana çıktı. Ancak İldeniz, iş hayatının yoğun temposu ve kişisel tercihleri nedeniyle kariyerine son vermeye karar verdi.

"Hayatım tatilsiz, çalışarak geçti. Artık daha sakin bir hayat istedim" diyen İldeniz, İstanbul yerine Güney'de bir bölgede huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bodrum'da köy hayatını benimseyen eski manken, kariyerinden pişmanlık duymadığını da vurguladı.

YURT DIŞI ZİYARETLERİ VE KIZIYLA BULUŞMA: İŞTE SON HALİ!

Merve İldeniz'in kızı Leyla Önal, yurt dışında mankenlik yapıyor ve Amsterdam Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alıyor. İldeniz, yılın belli dönemlerinde kızını ziyaret etmek için Hollanda'ya gidiyor.

MANKENLİK KARİYERİNE DAİR ANILAR

İldeniz, modellik kariyerine başlangıcını, "Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nde okurken harçlık için bu işe başladım.