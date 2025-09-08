Trend Galeri Trend Magazin 'Tarkan' filminde Kartal Tibet'in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs'ı tanıyabilene aşk olsun!

'Tarkan' filminde Kartal Tibet'in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs'ı tanıyabilene aşk olsun!

Yeşilçam dünyasında sayısız filme ima atan Lale Belkıs, 'kötü kadın' ve 'fettan' karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Belkıs'ın son hali ise görenleri hayrete düşürdü. 86 yaşındaki usta oyuncuyu tanıyabilene aşk olsun...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:03
’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

1938 yılının 28 Kasım günü İstanbul'un Eyüpsultan semtinde dünyaya gelen Belkıs, ailesi tarafından Belkıs Durmaz ismiyle nüfusa kaydedildi. Asker bir babanın ve fedakar bir annenin kızı olarak büyüdü; babası Çanakkale cephesinde muhabere subayıydı, annesi ise Hacer Hanım'dı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

12 yaşına kadar Eyüp'te büyüyen usta oyuncu, buradaki geçirdiği yılları "Doğduğum Ev" isimli şarkısında kaydetti.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MANKENİ

Belkıs, eğitim hayatını Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde tamamladı. 1953 yılında okulun düzenlediği bir gemi yolculuğuna katıldı ve bu seyahat sırasında tasarımlarını yurt dışında sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısıyla "Türkiye'nin ilk milli mankeni" ünvanını kazandı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Moda sektörüne giriş yapan Lale Belkıs, Lale Oraloğlu'nun teklifiyle tiyatroya adım atarak yeni bir döneme girdi Dormen, Arena ve Oraloğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda görev aldı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

"Ölüm Tarlası" filmiyle 1966 yılında Yeşilçam dünyasına adım atan usta sanatçı, kısa sürede tüm gözleri üzerine çekti.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Kartal Tibet'in başrolünde olduğu 'Tarkan' filminde canlandırdığı 'kötü kadın' ve 'fettan' karakteriyle de hafızalara kazındı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

İŞTE LEYLA BELKIS'IN SON HALİ! 86 YAŞINDA HAYRAN BIRAKIYOR...

Genellikle kışkırtıcı, frapan ve fettan kadın karakterleriyle izleyicinin hafızasında yer eden sanatçı, 1970 yılında "Kalbimin Efendisi" filmiyle 7. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1984 yapımı Atıf Yılmaz filmi "Dağınık Yatak" ise onun sinema kariyerinin en önemli yapıtlarından biri oldu.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Sinemanın yanı sıra müzikle de ilgilenen Lale Belkıs, 1967'den itibaren sahneye çıktı; İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi. İstanbul'un seçkin gece kulüplerinde sahne alan sanatçı, aynı zamanda Sophia Loren ve Ava Gardner gibi isimleri Türkçeye dublajladı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

İkinci eşi yönetmen Yalçın Otağ'ı 2014'te kaybeden Belkıs, anılarını "İpek Çoraplar" adlı kitabında kaleme aldı. Bugün yaşamını Moda ve Datça arasında sürdüren sanatçı, hâlâ Yeşilçam'ın en zarif ve en "tehlikeli" kadınlarından biri olarak anılıyor.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

YEŞİLÇAM'IN FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİYLE BİR DİĞER İSMİ: HİKMET TAŞDEMİR!

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü adam" karakterlerinden biri, siyah gözlükleri, uzun paltosu ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, 82 yaşında hayatını kaybetti. "Parmaksız kabadayı" lakabıyla tanınan usta oyuncunun sinema kariyeri, tam anlamıyla bir film senaryosu gibi...

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

BİR TESADÜF, BİR CÜMLE VE DEĞİŞEN BİR HAYAT

1971 yapımı Baba filmiyle sinemaya adım atan Hikmet Taşdemir, uzun yıllar boyunca sayısız yapımda kabadayı, mafya babası, zorba ve korkulan adam rollerine hayat verdi. Ancak onu Yeşilçam'ın ikonik karakterleri arasına sokan asıl hikâye, yıllar önce yaşadığı bir iş kazasıyla başladı...

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

"Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı preste kaybettim," diyen Taşdemir'in hayatı bu kazayla kökten değişti. Yaralı eliyle dolaşırken ellerini hep cebinde saklayan Taşdemir, bir gün tesadüfen gittiği bir doktor ziyareti sırasında Yılmaz Güney ile karşılaştı. Bu karşılaşma, onun hayatının dönüm noktası olacaktı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Taşdemir, o anı şöyle anlatmıştı:

"Askeri okulda okuduğum dönemde tanıdığım Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittim. Meğer Yılmaz Güney'in de doktoruymuş. Elim hep cebimdeydi. Güney bana dönüp, 'Elini cebinden çıkartsana,' dedi. Çıkardım, parmaklarımı görünce, 'Parmaksız bir kabadayı rolü var, tam sensin!' dedi. İşte her şey o anda başladı."

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

GADDAR KERİM, MARDİNLİ ARİF, CIBIL HALİL...

Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı efsanevi Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Gaddar Kerim karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı bir yüz haline geldi. Ardından Umudumuz Şaban'daki Mardinli Arif ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil rolleriyle Yeşilçam'ın en korkulan ve unutulmayan karakterlerini oynadı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Genellikle "kötü adam" rollerine hayat veren Taşdemir, mimikleri, sert duruşu ve sessiz tehditkâr haliyle Türk sinemasında bir dönemin kabadayı imajını şekillendiren isimlerden biri oldu.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

SİLİVRİ'DE MÜTEVAZI BİR HAYAT

40 yılı aşkın süre Silivri'de yaşayan Hikmet Taşdemir, sinema dışında göz önünde olmayı tercih etmedi.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Mütevazı yaşamıyla bilinen oyuncu, Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri olmasına rağmen, şöhreti değil karakteri ön planda tutan isimlerdendi.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

BİR EFSANE DAHA ARAMIZDAN AYRILDI

26 Ocak 2024'te, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Hikmet Taşdemir, ardında unutulmaz sahneler, güçlü karakterler ve gerçek bir yaşam öyküsü bıraktı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Onun hikâyesi, Yeşilçam'ın yalnızca kamera önünde değil, perde arkasında da ne denli güçlü ve insani anlatılara sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

KİM DER Kİ 90 YAŞINDA? YEŞİLÇAM'IN HAYRAN BIRAKAN BİR DİĞER İSMİ: İZZET GÜNAY!

İzzet Günay, 21 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dünyaya geldi. Babası Şirket-i Hayriye'de iskele memuru olarak görev yapıyordu. İlk öğrenimini Deniz Koleji'nde tamamlayan Günay, Haydarpaşa Lisesi'nde Seyfi Dursunoğlu ile arkadaşlık yaptı. Lise yıllarında amatör tiyatroya ilgi duymaya başlayan Günay, bu ilgisini Yeşilay Gençlik Kolu'nda sürdürdü.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressamlık yaptıktan sonra bir süre dans hocalığı yaptı. Askerlik dönüşü linyit ticaretiyle ilgilendi. 1957 yılında, gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na katıldı ve burada profesyonel oyunculuğa adım attı. İlk olarak "Kara Ağaçlar Altında" adlı oyunda ufak bir rolde sahneye çıkan Günay, 1957-1963 yılları arasında birçok tiyatro oyununda rol aldı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Sinema kariyerine 1958 yılında "Kırık Plak" adlı filmle başlayan İzzet Günay, 1964'te başrolünü üstlendiği "Varan Bir" filmi ile büyük çıkış yaptı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Aynı yıl, 1. Altın Portakal Film Festivali'nde "Ağaçlar Ayakta Ölür" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. 1970'li yıllarda sinemada önemli projelere imza atan Günay, sonraki yıllarda az sayıda yapımda yer aldı. Ayrıca Türkan Şoray ile başrollerini paylaştığı "Vesikalı Yarim" filmi, tüm Türkiye'nin hafızalarına kazınan "Halil" karakteriyle özdeşleşmesini sağladı.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Antika ve koleksiyonculuğa olan ilgisi, onu 1985 yılında antika dükkanı açmaya yöneltti. Pul biriktiriciliğinden başlayarak para, madalya ve madalyon koleksiyonculuğuna da ilgi gösterdi.

’Tarkan’ filminde Kartal Tibet’in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs’ı tanıyabilene aşk olsun!

Birçok ödüle layık görülen Günay, 2002 yılında 39. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü", 2013'te ise 20. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.