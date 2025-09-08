Trend
Galeri
Trend Magazin
'Tarkan' filminde Kartal Tibet'in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs'ı tanıyabilene aşk olsun!
'Tarkan' filminde Kartal Tibet'in baş düşmanıydı... 86 yaşındaki Lale Belkıs'ı tanıyabilene aşk olsun!
Yeşilçam dünyasında sayısız filme ima atan Lale Belkıs, 'kötü kadın' ve 'fettan' karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Belkıs'ın son hali ise görenleri hayrete düşürdü. 86 yaşındaki usta oyuncuyu tanıyabilene aşk olsun...
Giriş Tarihi: 08.09.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:03