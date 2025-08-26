Tarkan’ın Büyücü Gosha’sı Eva Bender bir veda mektubuyla ortadan kaybolmuştu... Yeşilçam’ın sarışın güzeli yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin hayatları da sosyal medyada oldukça merak ediliyor. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşamları...

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Acar, sinema kariyerini bırakıp bambaşka bir meslek seçti. Üstelik artık İstanbul'da değil, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Peki, bir zamanların ünlü yıldızı şimdi ne yapıyor? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Sertan Acar'ın hikayesi…