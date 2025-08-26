Trend
Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender bir veda mektubuyla ortadan kaybolmuştu... Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Tarkan filmlerinin Büyücü Gosha'sı olarak hafızalara kazınan Eva Bender, bir veda mektubuyla sırra kadem basmıştı. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Bender, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali...
Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:21