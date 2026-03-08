Tartışmalara dahil oldu... Aslı Turanlı’dan oyunculukta ’raf ömrü’ eleştirisi!

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün bir davette görüntülendi. Son dönemde çok konuşulan 'Kadın oyuncuların bir raf ömrü vardır' sözleri sorulan Turanlı, 'Bu görüşe katılmıyorum. Oyunculuk bence yaşadıkça güzelleşen bir şey. İnsan yaşadıkça kendini daha iyi ifade edebiliyor. Sahne bunun için çok güzel bir yer' diye cevap verdi. BİR DİĞER ÇIKIŞ OYUNCU DİDEM BALÇIN'DAN GELMİŞTİ! 'RAF ÖMRÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM' Oyuncu Didem Balçın, mesleğine olan tutkusunu şu sözlerle dile getirmişti: 'Raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Sağlığım yettiği sürece, 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim.' TİYATRO VE EKRANIN SEVİLEN YÜZÜ Hem tiyatro sahnelerindeki performansı hem de televizyon dizilerindeki başarısıyla tanınan Balçın, bu açıklamasıyla tartışmaya son noktayı koymuş oldu. Geçtiğimiz aylarda da ünlü oyuncu arkadaşlarına dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Balçın, hayatındaki insanları azalttığını açıklayarak şunları söylemişti: 'Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim. Bir sabah kalktım 800 kişiyi sosyal medya hesabımdan sildim. Bir arkadaşım 'Bu beni çok üzdü' diye mesaj attı. Ne üzmesi? 3 senedir merhaba yok, nasılsın yok! Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin! 800 kişiyi daha sileceğim.'