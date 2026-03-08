Tartışmalara dahil oldu... Aslı Turanlı’dan oyunculukta ’raf ömrü’ eleştirisi!

Son dönemde çok konuşulan "Kadın oyuncuların bir raf ömrü vardır" sözleri sorulan Turanlı, "Bu görüşe katılmıyorum. Oyunculuk bence yaşadıkça güzelleşen bir şey. İnsan yaşadıkça kendini daha iyi ifade edebiliyor. Sahne bunun için çok güzel bir yer" diye cevap verdi.