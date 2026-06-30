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Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal'in eşinden gelen mesajlara tepki: "Hayat durmuyor kardeşim"
Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal'in eşinden gelen mesajlara tepki: "Hayat durmuyor kardeşim"
Geçtiğimiz yıl 4 yıllık amansız kanser mücadelesine yenik düşerek 39 yaşında hayata veda eden pop şarkıcısı Şimal'in eşi Necati Arıcı, sosyal medyada paylaştığı tatil karesi sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Arıcı gelen mesajlara tepki göstererek, "Hayat durmuyor kardeşim" dedi.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:01