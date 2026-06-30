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Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal'in eşinden gelen mesajlara tepki: "Hayat durmuyor kardeşim"

Geçtiğimiz yıl 4 yıllık amansız kanser mücadelesine yenik düşerek 39 yaşında hayata veda eden pop şarkıcısı Şimal'in eşi Necati Arıcı, sosyal medyada paylaştığı tatil karesi sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Arıcı gelen mesajlara tepki göstererek, "Hayat durmuyor kardeşim" dedi.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:01
Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

Yaklaşık dört yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastalığı atlattıktan bir süre sonra 29 Mayıs'ta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Şimal Gülen, tüm müdahalelere rağmen 30 Mayıs'ta yaşamını yitirmişti. Sanatçının vefatı sevenlerini derin bir yasa boğarken, Şimal 31 Mayıs'ta Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

Eşini kaybettikten sonra zor bir süreçten geçen Necati Arıcı ise acısını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeyi sürdürüyor.

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Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

TATİL PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN LİNÇ EDİLDİ!

Son olarak sosyal medya hesabından bir tatil paylaşımı yapan Arıcı, takipçilerinden gelen eleştiri ve tepki mesajlarının ardından sessizliğini bozdu. Gelen tepkilere Instagram hesabından yayınladığı bir metinle yanıt veren Arıcı, eleştirilere sert tepki gösterdi.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

"HAYAT DURMUYOR KARDEŞİM"

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından kendisine gelen mesajları ifade eden Necati Arıcı, yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DM kutusu dolmuş Unutmuşsun Hayatına bakıyorsun eğleniyorsun diye ahkam kesenler olmuş Kimse benim yaşadığımı yaşamadı gece dışarıya çıkıyorum güldüm diye her şeyi unuttum sanıyorlar Hayat durmuyor kardeşim.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

"KİMSENİN VİCDAN NÖBETİNE İHTİYACIM YOK"

Acıyı da cebimde taşıyorum, yoluma da devam ediyorum. Kimsenin vicdan nöbetine de ihtiyacım yok"

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

Arıcı'nın bu sitem dolu ve net çıkışı, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

ŞİMAL'SİZ GEÇEN İLK DOĞUM GÜNÜ...

Arıcı doğum gününde kaleme aldığı duygu yüklü mesajla takipçilerinin yüreğine dokunmuştu.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

"BUGÜN BİR KUTLAMADAN ÇOK, BİR YOKLUĞU TAŞIYORUM"

Necati Arıcı eski yıllarda eşi Şİmal'le birlikte kutladıkları doğum gününden fotoğraflar ve videolar paylaşarak şu notu yazdı: "Bugün doğum günüm... Ama ben bugün bir kutlamadan çok, bir yokluğu taşıyorum. Şimal'siz geçen ilk doğum günüm bu. Bir insanın hayata en çok tutunduğu günlerden biri belki de doğum günüdür ama ben bugün, hayatımın en büyük eksikliğiyle birlikte nefes alıyorum. Yanımda olsaydın, yine gülüşünle karışırdı bu günün ışığına her şey. Sürprizlerin küçük telaşların, bana göre hazırladığın o minicik mutluluklar. Hepsi birer hatıra olarak kaldı şimdi. Ve ben bugün seninle birlikte büyüyen yanımı, sensiz büyümeye zorlayan zamana emanet ediyorum. Seni kaybettiğim günden beri hiçbir gün tam olmadı, hiçbir an tamamlanmadı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

"BUGÜN DAHA DA FAZLA ÖZLÜYORUM SENİ"

Bugün de öyle.. Doğum günümde dileğim yok; çünkü bütün dileklerim zaten seninle gitmişti. Ama bir gerçek var. Sen benim hayatımın en güzel yerine yazılmış en derin izsin. Nerede olursam olayım hangi zamana yürürsem yürüyeyim içimde senin adınla atan bir yer hep var. Bugün daha da fazla özlüyorum seni. Bugün seni anlatmakla yetiniyorum, sarılmanın yerini kelimelere bırakıyorum. Ve bugün, bir kez daha kabul ediyorum. Ben seni bu hayatta yarım kalmış bütün hikâyelerimden bile çok sevdim. 28 Aralık! Bir doğum günü.. Bir eksiklik... Bir sonsuz sevda"

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

SON RÖPORTAJI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı Şimal'in son röportajı ise tekrar gündeme gelmişti.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'nde bir araya gelen dostları, Şimal'e veda ederken duygusal anlar yaşanmıştı.

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Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

'İYİLEŞTİĞİNİ DUYDUĞUM İÇİN İCRA YOLLADIM'

Şarkıcı röportajında, "En yakın arkadaşlarımdan biri avukat bir beyefendiydi… Birlikte kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Magazinde peruğumu attığım bir görüntüm vardı, raporlarım temiz gelmişti. Sevindiğim bir haberdi. Beni arayıp, 'ben sana bu belgeleri yolladım ama (icra) iyileştiğini duyduğum için yolladım' dedi bana" ifadelerini kullanmıştı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

ÜZÜLEREK ANLATTI

Yakın arkadaşının icra yollamasıyla şaşkına dönen Şimal, bu anları üzülerek anlatmıştı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

EŞİ AĞIR BİR CEVAP VERDİ

Şimal'in eşi Necati Arıcı ise bu görüntülerin tekrar basına yansıması sonrası bir paylaşım yaparak cevap vermişti.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

"VEFA HERKESTEN BEKLENMEZMİŞ"

Necati Arıcı, "Ölüm hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime Cuma günü rahmet diledim. Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz.

Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık. Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu.

Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istirahatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk. Arayan soran, bu zor günlerde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Sizlerden tek dileğim dualarınızda da eşime yer vermeniz... Şimal' imi unutmayın.." ifadelerini kullandı.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

SON PAYLAŞIM DOĞUM GÜNÜNDEYDİ...

Şimal son paylaşımını doğum günü olan 25 Nisan'da yapmıştı:

"Bugün benim doğum günüm!
Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!
Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.
Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla ,cesaretle yazacağım!
İyi ki doğdum ,
Kendime: "İyi ki vazgeçmedin."
Hayata: "Daha yeni başlıyoruz."
Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız"

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400'e yakın besteye imza attı. İlk albümü Başlangıç'ta prodüktörlüğü Özken Ulusoy, aranjörlüğü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Tatil paylaşımı yüzünden linç edildi! Şimal’in eşinden gelen mesajlara tepki: Hayat durmuyor kardeşim

Albümde yer alan "Şimal Yıldızı" adlı şarkının sözleri Şimal Tebessüm Eden'e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı. Başarılı işbirlikleri ve özgün eserleriyle Şimal, müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör