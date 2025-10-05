Trend Galeri Trend Magazin Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce’in sürpriz evlilik teklifini anlattı: “10 üzerinden 10’du”  Düğün detayları ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile nişanlandığını ve romantik evlilik teklifinin detaylarını ilk kez paylaştı. Özel bir bahçe tasarlanarak gerçekleşen teklif için Swift, "10 üzerinden 10'du" derken, düğün hazırlıklarına albüm sonrası başlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 07:34
Müzik dünyasının en başarılı kadın isimlerinden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son zamanlarda aşk hayatıylada herkesi kıskandırıyor.

2 yıldır Amerikan futbolcu oyuncusu Travis Kelce birlikte olan ünlü şarkıcı, sonunda aşk hayatındaki mutluluğu bulmuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI!

Taylor Swift, sonunda biricik aşkı Travis Kelce'den evlilik teklifi aldı.

Ünlü çift, sosyal medyada evlilik teklifi sırasında çekildikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım yapan ünlü çift, nişanlandıklarını bu paylaşımlarla duyurdu.

Başarılı şarkıcı paylaştığı kareler, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notunu düştü.

Ünlü çift sevenlerinden birçok 'tebrikler' mesajı aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ ANLATTI!

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift, ilk kez evlilik teklifinin detaylarını anlattı. İngiltere'de katıldığı The Graham Norton Show'da konuşan Swift, Kelce'in kendisi için özel bir bahçe tasarlattığını belirterek, "Beni şaşırtarak harikalar yarattı. Evlilik teklifi 10 üzerinden 10'du" dedi. Düğün tarihiyle ilgili net konuşmayan yıldız şarkıcı, "Öğreneceksiniz" demekle yetindi. Swift, düğün hazırlıklarına albüm sonrası başlayacağını söyledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI!
Taylor Swift'in nişan haberi çok geçmeden dikkat çekerken, yüzüğünün değeri ise merak konusu oldu. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Swift'in yüzüğünün fiyatının 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

EVLİLİK KARARI ALAN DİĞER BİR İSİM İSE CRİSTİANO RONALDO'NUN SEVGİLİSİ GEORGİNA RODRİGUEZ...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ PARMAK ISIRTTI!
Son olarak, devasa yüzüğüyle sosyal medyada adeta nispet yapan Georgina Rodriguez'in yüzüğünün değeri de ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun seçtiği yüzük yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.