Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce’in sürpriz evlilik teklifini anlattı: “10 üzerinden 10’du” Düğün detayları ortaya çıktı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile nişanlandığını ve romantik evlilik teklifinin detaylarını ilk kez paylaştı. Özel bir bahçe tasarlanarak gerçekleşen teklif için Swift, "10 üzerinden 10'du" derken, düğün hazırlıklarına albüm sonrası başlayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 05.10.2025 07:34