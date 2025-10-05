Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce’in sürpriz evlilik teklifini anlattı: “10 üzerinden 10’du”  Düğün detayları ortaya çıktı!

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.