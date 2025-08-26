Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce nişanlandı! Şarkıcının yüzüğü göz kamaştırdı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, uzun süredir birlikte olduğu Travis Kelce'yle evlilik kararı kaldı. Ünlü çift, uzun süren birlikteliğin ardından mutluluğa 'evet' demek için hazırlanıyor. Amerikan futbolcusu olarak bilinen ünlü sporcu Travis Kelce, beklenen evlilik teklifini sonunda yaptı. Ünlü çift, sosyal medyada evlilik teklifi sırasında çekildikleri pozları sosyal medyada paylaştı. Paylaşım yapan ünlü çift, nişanlandıklarını bu paylaşımlarla duyurdu. Instagram'da 280 milyon takipçisi bulunan Taylor Swift'in yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının devasa yüzüğünün fiyatı merak edildi. İşte evlilik teklifinden romantik kareler! İşte evlilik teklifinden romantik kareler! EVLİLİK KARARI ALAN DİĞER YABANCI ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK... Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. 9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ! 2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi. DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU! Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti. RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, 'Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda' notunu ekledi. YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ PARMAK ISIRTTI! Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun seçtiği yüzük yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor. YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR! Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor. İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ... 2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı. Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı. Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti. Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı. Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor. Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi. Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı. 'SENİ ÇOK SEVİYORUM' Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve 'Seni çok seviyorum' sözleriyle yanıt verdi. Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu... Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu. Neşe Sevdik Kurtovic, hayatının en özel anlarından birini yaşayan Destanoğlu'na 'Evet' dedi. Evlilik teklifinin görüntülerini paylaşan çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Öte yandan sevgilisi için kesenin ağzını açan Ersin Destanoğlu'nun Neşe Sevdik Kurtovic'e aldığı yüzüğün büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı. MAURO ICARDİ Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Wanda Nara ile çalkantılı ayrılığının ardından China Suarez ile geçtiğimiz günlerde nişanlandığını duyurmuştu. Yüzük taktığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Icardi, şimdi China Suarez'le evlilik yolunda ilerliyor. '11 YILDIR İLK DEFA HUZURLUYUM' Galatasaray'a transferiyle adından söz ettiren yıldız futbolcu Leroy Sane'nin model ve şarkıcı sevgilisi Candice Brook... Candice Brook, 18 Temmuz 1987 tarihinde ABD'nin New York kentinde doğmuştur. Afro-Amerikan kökenli olan Candice, mesleki kariyerinde modellik, şarkıcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda yer almış çok yönlü bir isimdir. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Candice Brook, Alman futbolcu Leroy Sane'den 8 yaş büyüktür. BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR Leroy Sane ve Candice Brook'un 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kız çocukları var. Sane, Rio'nun doğumu nedeniyle o dönem Alman Milli Takımı kampından özel izin alarak Almanya'ya dönmüştür. Ayrıca, Candice'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen Tobias adında bir erkek çocuğu daha vardır. Leroy Sane, Tobias'a da üvey baba olarak sahip çıkmakta. KENAN YILDIZ Milli takım ve Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki başarılı futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. İş hayatındaki başarısıyla spor gündeminde sıkça yer alan yıldız futbolcu, bu sefer magazin dünyasında yerini aldı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşan Kenan Yıldız'ın Avustralyalı bir mankenle aşk yaşadığı iddia edildi. Başarılı futbolcunun adı Natalia Shadle ile anılmaya başlandı. Sürpriz aşkı güçlendiren iddialardan bir diğeri ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu. Juventus'un genç yıldızı, kullandığı 'K1' takma ismiyle oluşturduğu müzik çalma listesi takipçilerin gözünden kaçmadı. Aynı zamanda Natalia Shadle'in milli oyuncunun evinden 'TikTok' videosu da paylaştığı söylentiler arasında yer aldı. ANDERSON TALİSCA Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın sevgilisi de sosyal medyada ses getirdi. Ünlü futbolcunun sevgilisi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Brezilya'da modellik yapan Carolaine Freitas ve Anderson Talisca, 2021 yılında ilişki yaşamaya başladı. Ünlü model, güzelliğiyle ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İlişkileriyle yabancı basında oldukça merak uyandıran çift, yaptığı paylaşımlarla da oldukça beğeniliyor. Carolaine Freitas, Fenerbahçe forması giyip kendi Instagram hesabında paylaşması, sarı lacivertli taraftarlıların beğeni yağmuruna tutuldu. İRFAN CAN KAHVECİ Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, 2021 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada ilgi gören çift, 2022 yılında ilk çocukları Can'ı kucaklarına almıştı. 2024 yılında da ikinci kez anne baba olan çift, Ata adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Milliyet'in yaptığı habere göre, futbol camiasının sevilen ismi İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, yürüyüş yaptıkları sırada gazetecilerle ayak üstü sohbet etmişti. Kahveci'nin muhabirin sorduğu 'Hobileriniz var mı?' sorusuna verdiği cevap ile gündem olmuştu. 'EŞİMLE YAPTIĞIM...' Fenerbahçe'nin yıldızı kendisine yöneltilen soruya 'Hobileriniz var mı?' sorusuna, ' 'Eşimle yaptığım her şeyi seviyorum' şeklinde cevaplamıştı. 