Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce nişanlandı! Şarkıcının yüzüğü göz kamaştırdı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, uzun süredir Travis Kelce'yle birliktelik yaşıyor. Taylor Swift, bugün Travis Kelce'yle nişanlandı. Ünlü çift, nişandan kareler paylaştı. İşte o kareler!

Giriş Tarihi: 26.08.2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:00
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, uzun süredir birlikte olduğu Travis Kelce'yle evlilik kararı kaldı.

Ünlü çift, uzun süren birlikteliğin ardından mutluluğa 'evet' demek için hazırlanıyor.

Amerikan futbolcusu olarak bilinen ünlü sporcu Travis Kelce, beklenen evlilik teklifini sonunda yaptı.

Ünlü çift, sosyal medyada evlilik teklifi sırasında çekildikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım yapan ünlü çift, nişanlandıklarını bu paylaşımlarla duyurdu.

Instagram'da 280 milyon takipçisi bulunan Taylor Swift'in yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının devasa yüzüğünün fiyatı merak edildi.

İşte evlilik teklifinden romantik kareler!

İşte evlilik teklifinden romantik kareler!

EVLİLİK KARARI ALAN DİĞER YABANCI ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ PARMAK ISIRTTI!
Son olarak, devasa yüzüğüyle sosyal medyada adeta nispet yapan Georgina Rodriguez'in yüzüğünün değeri de ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun seçtiği yüzük yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.