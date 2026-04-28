Teknik direktör Bülent Uygun kızı Almina Tude’u duygusal sözlerle andı: Ne acısı geçti ne hasreti dindi!

Sakaryalı teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun (28), geçtiğimiz yıl kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bülent Uygun, kızının vefatının 1'inci yıl dönümünde duygusal bir not paylaştı. İşte herkesi hüzne boğan o paylaşım!

Giriş Tarihi: 28.04.2026 00:03
Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olduğu bilinen kızı Almina Tude Uygun, 25 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Almina Tude Uygun, küçük yaşlarda aşırı susama ve böbrek ağrısı şikâyetiyle doktora başvurması sonrası Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu.

Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı Ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

VEFATININ 1'İNCİ YILINDA DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Bülent Uygun, kızının vefatının birinci yılında yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini hüzne boğdu.

"NE ACISI GEÇTİ NE HASRETİ DİNDİ NE DE ÖZLEMİ BİTTİ"

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Uygun fotoğrafın altına ise, "Bugün benim kınalı kuzumun Rabbine yürüdüğü gün. Bir yıl geçti diyorlar. Ama ne acısı geçti ne hasreti dindi ne de özlemi bitti. Kınalı kuzum. Sen artık bu dünyanın değil, cennetin evladısın. Ama benim kalbimde hep aynı yerde, hep aynı sıcaklıkta yaşayacaksın."

"SENİ HER NEFESİMDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ayrıca Uygun, "Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Ve seni her nefesimde yaşamaya devam edeceğim. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Babandan sana sonsuz sevgiyle, meleğim, bebeğim." notunu ekledi.

Uygun'un kızının cenazesi Sapanca Rüstempaşa Camisine getirilmişti. Camii önünde vatandaşlara lokma dağıtılmıştı.

Cenazeye; aile yakınlarının yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Eski Bakan İsmet Yılmaz, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, eski futbolcular Volkan Demirel, Bekir İrtegün, Uğur Boral, Yılmaz Vural TFF temsilcileri, kulüp başkanları, teknik direktörler, spor camiasından yöneticiler, futbolcular, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar yoğun katılım göstermişti.

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verilmişti;

"Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ( #MECNUN OTYAKMAZ #VOLKAN DEMİREL #BEKİR İRTEGÜN #YILMAZ VURAL #SAPANCA #BÜLENT UYGUN #SİVASSPOR