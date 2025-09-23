Trend
'Telefonun başında' bekleyen adamdan müjdeli haber! Müzmin bekar Hakan Altun yıllar sonra aşkı buldu!
'Bir Telefon', 'Ağlamak Yok Yüreğim", 'Teklif Ediyorum' ve 'Ruh İkizi' şarkılarının mimarı olan Hakan Altun, bomba bir haberle magazin gündemine bomba gibi düştü. Müzmin bekarlar listesinin baş sıralarında olan Altun yıllar sonra gönlünü birine kaptırdı! İşte haberin tüm merak edilen detayları...
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:23