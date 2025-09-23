Trend Galeri Trend Magazin 'Telefonun başında' bekleyen adamdan müjdeli haber! Müzmin bekar Hakan Altun yıllar sonra aşkı buldu!

'Bir Telefon', 'Ağlamak Yok Yüreğim", 'Teklif Ediyorum' ve 'Ruh İkizi' şarkılarının mimarı olan Hakan Altun, bomba bir haberle magazin gündemine bomba gibi düştü. Müzmin bekarlar listesinin baş sıralarında olan Altun yıllar sonra gönlünü birine kaptırdı! İşte haberin tüm merak edilen detayları...

Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:23
Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan, "Bir Telefon", "Ağlamak Yok Yüreğim", "Teklif Ediyorum" ve "Ruh İkizi" gibi dillere pelesenk olmuş şarkıların sahibi Hakan Altun, başarılı iş kariyeri ile sık sık gündeme geliyor.

Ancak usta sanatçı bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

Yıllardır yalnızlığıyla anılan ve "müzmin bekarlar" listesinin zirvesinde yer alan ünlü sanatçı, sonunda kalbini birine kaptırdı.

Uzun süredir aşk hayatıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Altun'un yeni ilişkisi magazin dünyasında büyük heyecan yarattı.

Gazete Magazin'e röportaj veren ünlü şarkıcı yeni ilişkisini 'Var bir şeyler' diyerek açıkladı.

Sevenleri, "Hakan Altun sonunda hak ettiği mutluluğu buldu" yorumları yaparken, sanatçının yeni aşkının kim olduğu ise merak konusu oldu.

Sanat hayatında romantik şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Altun'un, gerçek hayatta da nihayet aşkı bulması, hayranları tarafından sevinçle karşılandı.