Teoman ipliği pazara çıkardı! Sanatçılar yıllardır bununla övünüyordu...

Tarihe bakarsak da bunun cevabını çok net görürüz. Her yeni teknoloji sanatın sonu mu olur tartışmasını da beraberinde getirmişti. 1800'lerde fotoğraf makinası kullanılmaya başlayınca, resim bitti diyenler, 1900'larda da sinema ortaya çıkınca tiyatro bitti diyenler olmuştu. Ama şimdi baktığımızda her yeni teknoloji gerçek sanatın yani orijinal düşünceye/ yaratıcılığa dayanan üretimin yerini almıyor, alamaz da zaten. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insan ruhuyla yapılan sanat her zaman değerini korur.