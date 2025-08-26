Trend Galeri Trend Magazin Tescilli güzel Şevval Şahin ve sevgilisi Burak Ateş böyle panikledi!

Bir mekandan çıkarken görüntülenince tescilli güzel Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş panik yaptı. Sevgililer arkalarını dönerek sağa sola kaçmaya başladı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:43
Tescilli manken Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş ile Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer arkalarını dönerek sağa sola kaçmaya başladı.

Aşıklar, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı. Ardından çiftin etrafını bir anda çiçekçiler sarınca iki sevgili, çiçekçilerden kurtulmak için koşar adımlarla araçlarına binerek alandan uzaklaştı.

Şevval Şahin, 2018 yılında güzellik yarışmasını kazanarak kısa sürede üne kavuştu. Kazandığı yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken güzel manken, sosyal medyada da aktiflik göstermeye başlamıştı.

Her paylaşımıyla olay olan Şevval Şahin dikkatleri üzerine çekiyordu.

Tescilli güzel paylaştığı son hikayesiyle de ilgi odağı oldu.

Bir süredir atçılıkla yakından ilgilenen Şevval Şahin kendisine bir at aldığını açıkladı.

Atıyla birlikte sosyal medyada fotoğraf paylaşan Şahin, "Dünyanın en güzel hislerinden biriymiş bu. İçimdeki küçük Şevval'e hediyem olsun" notunu düştü.

Öte yandan ünlü manken Ablası Ceyda Şahin'le de bir paylaşım yapmıştı. İki kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmişti.

Ceyda Şahin'in kendi hesabı da ilgi odağı olmuştu.

Güzelliğiyle mest eden Ceyda Şahin, beğeni yağmuruna tutulmuştu.

İki kardeşi görenler "DNA testine ihtiyaçları yok zaten aynılar" yorumlarında bulunmuştu.

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Melisa Döngel'in ve kardeşi Elif Döngel...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Serhat Özcan - Reha Özcan

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Naz Elmas-Açelya Elmas

Hadise

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz