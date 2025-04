Trend Galeri Trend Magazin 'The Beatles' için tarih verildi! İngiliz grubun hayatı film oluyor!

'The Beatles' için tarih verildi! İngiliz grubun hayatı film oluyor!

Efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın üyelerinin hayatlarını konu alan dört farklı biyografik film projesi resmi şekilde onaylandı. Yönetmen Sam Mendes'in öncülüğünde hayata geçirilecek olan bu projede, her bir film bir grup üyesine odaklanacak. İşte filmin yayın tarihi!