The Godfather gibi üçleme geliyor! Abdullah Çatlı filmi ne anlatacak?

SANATIN KRİZİ Mİ, ELEŞTİRMENLERİN ORTA YAŞ BUNALIMI MI?

Eleştirmenlik mesleği yaş aldı. Kendi kabuğuna çekildi. Hatta zaman zaman nostaljik bir hüznün içinde kayboldu. Eskinin ustaları hâlâ okunuyor, referans alınıyor ama yeni seslere ne kadar yer açıyoruz? Eleştirmenlerin tiyatrodan sinemaya, çağdaş sanattan edebiyata bakış açıları değişti mi, yoksa sadece değişmiş gibi mi yapıyorlar?

Eskiden eleştirmen, bir sanat eserine dair yol gösteren, tartışma açan, eserin iyi ve kötü yönlerini ustalıkla analiz eden kişiydi. Şimdi ise eleştirinin kendisi de eleştirilir hale geldi. Yeni bir tiyatro oyunu sahnelendiğinde, bir film vizyona girdiğinde ya da bir bienal açıldığında okuduğumuz yorumlar birbirinin kopyası gibi. Dönüp dolaşıp aynı referanslar, aynı analizler, aynı "eskinin tadı yok" yakınmaları… Önceden sanata yön veren, yapıcı ama sert analizlerle sanatçıyı da, izleyiciyi de düşünmeye sevk eden eleştiriler vardı. Bugün ise "aman kimseyi üzmeyelim" kaygısıyla yazılmış, yuvarlak cümleler içinde kaybolan metinler görüyoruz. Son zamanlarda, özellikle Batı'daki eleştirmenler arasında yaygınlaşan bir şikayet var: Sanat artık eskisi gibi değil.

Bu argümanı savunanlar, günümüz sanat dünyasının durağanlaştığını, yeni fikirlerin tükendiğini ve estetik anlamda bir gerileme yaşandığını söylüyor. Ancak, tüm bunlar bize gerçekten sanatın kalitesinin düştüğünü mü gösteriyor, yoksa yalnızca eleştirmenlerin dünyaya eski gözlüklerle bakma ısrarı mı? Mesele şu ki, eleştirmenler yorgun düştüğünde, bu doğal döngüyü bir kriz olarak okumaya başlıyor. "Sanat artık heyecan vermiyor" demek kolay. Ama bu, eleştirmenlerinin sıklıkla düştüğü bir nostalji tuzağıdır. Manhattan Art Review'da sert eleştirileriyle dikkat çeken Sean Tatol, 2023 boyunca sanat eleştirisinin temel meselelerini tartışmaya açtı.

The New York Times'ın eleştirmeni Jason Farago, estetik stilin artık ilerlemediğini ve belki de 'son 500 yılın en az yenilikçi sanat çağında' yaşadığımızı iddia etti. Tüm bu söylemler, sanatın gerçekten çöküşte olduğunu mu gösteriyor, yoksa eleştirmenlerin kendi gençlik yıllarına duydukları özlemi mi? Bugünün sanatçısı da farklı değil: Çevrimiçi platformlar, yapay zeka, koleksiyonerlerin değişen zevkleri, müzelerin yeni politikaları… Sanat dünyasının bu dönüşümleri, belki de eleştirmenleri asıl rahatsız eden, bu değişimlere ayak uyduramamak olabilir mi?