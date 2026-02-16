The Godfather’ın yıldızı Robert Duvall hayatını kaybetti!

"BENİM İÇİN İSE HER ŞEYDİ"

Ayrıca ünlü aktörün eşi, "Dünya için o Oscar ödüllü bir oyuncu, bir yönetmen, bir hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi. Mesleğine olan tutkusu, karakterlere, iyi bir yemeğe ve sohbet etmeye duyduğu derin sevgiyle eşdeğerdi. Bob, oynadığı her rol için karakterlerine ve onların temsil ettiği insan ruhunun gerçeğine kendini tamamen verdi. Böylece hepimize kalıcı ve unutulmaz bir miras bıraktı." ifadelerini kullandı.