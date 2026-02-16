The Godfather’ın yıldızı Robert Duvall hayatını kaybetti!

The Godfather ve Apocalypse Now'da hayat verdiği karakterlerle ünlenen oyuncu Robert Duvall'dan bugün üzen haber geldi. 95 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU Yaşamı boyunca 7 kez Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu, bugün 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. EŞİ ACI HABERİ DUYURDU Duvall'ı vefat haberini eşi Facebook'tan yaptığı paylaşımla duyurdu. 'EVDE, SEVGİ VE HUZUR İÇİNDE...' Robert Duvall'ın eşi Luciana Duvall,paylaştığı mesajda, 'Bob evde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu' 'BENİM İÇİN İSE HER ŞEYDİ' Ayrıca ünlü aktörün eşi, 'Dünya için o Oscar ödüllü bir oyuncu, bir yönetmen, bir hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi. Mesleğine olan tutkusu, karakterlere, iyi bir yemeğe ve sohbet etmeye duyduğu derin sevgiyle eşdeğerdi. Bob, oynadığı her rol için karakterlerine ve onların temsil ettiği insan ruhunun gerçeğine kendini tamamen verdi. Böylece hepimize kalıcı ve unutulmaz bir miras bıraktı.' ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler... FERDİ TAYFUR Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. BEDİA ENER Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta hayata veda etti. DENİZ ARMAN Ünlü spiker Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatını kaybetti. SEZAİ ALTEKİN Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti. KAHTALI MIÇE Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. EMİN GÜMÜŞKAYA Çocuklar Duymasın'ın 'Seyyar Tayyar'ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. EDİP AKBAYRAM Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. ŞİNASİ YURTSEVER Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanserine yenik düştü. TANYELİ Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti. OSMAN SINAV Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti. FİLİZ AKIN Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta yaşama veda etti. VOLKAN KONAK KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. AHMET LEVENDOĞLU 'Kırık Hayatlar', 'Yaz Yağmuru', 'Küçük Kadınlar' ve 'Kara Ekmek' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi. LEYLA OKAY 'Dostlarımız', 'Ferhunde Hanımlar' ve 'Bizim Evin Halleri' isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü. İLHAN ŞEŞEN Ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti. ŞİMAL Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrıldı. GÜL TUT Arabesk'in sevilen şarkıcılarından Güllü (Gül Tut), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek 26 Eylül'de hayatını kaybetti. ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında 16 Ekim'de hayatını kaybetti. ENGİN ÇAĞLAR Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar geçirdiği trafik kazası sonucu 1 Kasım'da hayatını kaybetti. AHMET GÜLHAN Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, 85 yaşında 3 Kasım'da hayatını kaybetti. MUAZZEZ ABACI Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 78 yaşında 12 Kasım'da hayatını kaybetti.