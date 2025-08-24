Trend Galeri Trend Magazin 'The Walking Dead' yıldızı Norman Reedus oğluna kan donduran suçlamalar! Sevgilisine tekme atıp yere fırlattı!

'The Walking Dead' dizisinde 'Daryl Dixon' rolünü canlandıran ABD'li aktör Norman Reedus özel hayatıyla gündeme geldi. Yabancı basında ortaya çıkan iddialara göre, ünlü aktörün 25 yaşındaki oğlu sevgilisine gösterdiği darp iddiasıyla mahkemeye çıktı. İşte haberin tüm detayları!

Giriş Tarihi: 24.08.2025 12:01
Ünlü aktör Norman Reedus ve eski Victoria's Secret mankeni Helena Christensen'in oğlu Mingus Licien Reedus, sevgilisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye çıktı.

Manhattan Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 25 yaşındaki Reedus için 33 yaşındaki sevgilisini boğazından tutup yere vurması ve ardından ise ciddi şekilde darp etmekle suçlandı.

Reedus, hakkında karar kılınan üçüncü derece saldırı ve nefes almayı engelleme suçundan gözaltına alınmıştı.

TACİZ İDDİASIYLA DA SUÇLANDI!

Cumartesi günü yapılan duruşmada Mingus Licien Reedus'a tüm suçlamalara ek olarak pervasızca yaralama, ağır taciz ve ikinci derece taciz suçlamaları da yöneltildi.

Savcılar yaşanan olayın Cuma akşamı gerçekleştiğini, Reedus'un 33 yaşındaki sevgilisini iki eliyle boynundan tutarak yukarı kaldırdığını ve boğmaya başladığını söyledi. Reedus'un, 'samimi bir ilişki' içinde olduğu kadına agresif bir şekilde tekme attığı ve onu yere fırlattığı iddia edildi. Eski çift oğullarını savunması için ünlü savunma avukatı Priya Chaudhry'i tuttu. Avukat Chaudhry, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunurken aynı zamanda sevgilisinin vücudundaki morlukların Cumartesi günkü olaydan bağımsız olduğunu ileri sürdü.

"Olayın bağlamını anlamak önemli" diyen ünlü avukat, müvekkilinin ilişkisini ay önce bitirdiğini ve bu ayrılığın genç kadını strese sokarak "Çok sayıda uyku ilacı" almasına ve intihar girişiminde bulunmasını neden olduğunu ileri sürdü. Reedus'un da bu olaydan sonra polis ekiplerini arayarak yardım istediğini ve bu sebepten dolayı gözlatına alındığını belirtti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı olan Elizabeth Shamahs, Reedus'ı serbest bıraktı ve mağdur kadından uzak durmasını emretti.