'The Walking Dead' yıldızı Norman Reedus oğluna kan donduran suçlamalar! Sevgilisine tekme atıp yere fırlattı!
'The Walking Dead' dizisinde 'Daryl Dixon' rolünü canlandıran ABD'li aktör Norman Reedus özel hayatıyla gündeme geldi. Yabancı basında ortaya çıkan iddialara göre, ünlü aktörün 25 yaşındaki oğlu sevgilisine gösterdiği darp iddiasıyla mahkemeye çıktı. İşte haberin tüm detayları!
Giriş Tarihi: 24.08.2025 12:01