’The Walking Dead’ yıldızı Norman Reedus oğluna kan donduran suçlamalar! Sevgilisine tekme atıp yere fırlattı!

"Olayın bağlamını anlamak önemli" diyen ünlü avukat, müvekkilinin ilişkisini ay önce bitirdiğini ve bu ayrılığın genç kadını strese sokarak "Çok sayıda uyku ilacı" almasına ve intihar girişiminde bulunmasını neden olduğunu ileri sürdü. Reedus'un da bu olaydan sonra polis ekiplerini arayarak yardım istediğini ve bu sebepten dolayı gözlatına alındığını belirtti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı olan Elizabeth Shamahs, Reedus'ı serbest bıraktı ve mağdur kadından uzak durmasını emretti.