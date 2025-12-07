Tiyatroya kapılıp mühendisliği bıraktı! "Sahnede olmak bana iyi geliyor"

Yıldız oyununun metni size geldiğinde neler düşündünüz?

O dönem Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum. Henüz profesyonel olarak sahneye çıkmamıştım hatta. Önüme çıkan ilk fırsatın tek kişilik oyun olması gözümü korkutmadı değil. Bir de bir insanı değil kuşu oynayacaktım. Riskliydi kötü olsa çok kötü olur bir işti yani. Neyse ki birlikte çalıştığım insanlarla benzer hayallerimiz ve benzer kaygılarımız vardı. Önemli olan da bu zaten. Böyle olunca ne olursa olsun içine sinen bir şey çıkıyor ortaya.



Oyundaki performansınızla üç ödül birden aldınız. Bu ödüller stres mi yaratıyor, şevkinizi mi artırıyor?

Oyunculuk çok kırılgan bir alan. Birisi bu işi güzel yapıyorsun dediğinde mutlu oluyorsun tabii ki. Ödüller de devam etme gücü verdi bana. Kendi kendime çok sorarım ben işim özelinde "Kendimi işime ne kadar dahil ediyorum, ne kadar dürüstüm, ne kadar kendim gibiyim?" Bu sorulara içime sinen cevapları veriyorsam zaten memnunumdur, kendimden de işimden de. Yıldız öyle bir oyun benim için. Bunun görülmesi, takdir edilmesi çok mutluluk verici o yüzden. Ben bu hikayeyi anlatmayı çok seviyorum. Uzun yıllar da anlatmak isterim. Ödüllerin de benim ve oyunun görünürlüğünü artırması bu hayalim için de bir alan açıyor bence.