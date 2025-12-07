Tiyatroya kapılıp mühendisliği bıraktı! "Sahnede olmak bana iyi geliyor"
Hayali olan Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıp İstanbul'a gelen Mine Nur Şen, iki yıl sonra tiyatronun büyüsüne kapılıp kimya mühendisliğini bıraktı. Kısa sürede önemli mesafe kat eden genç oyuncu; bu sezon Haluk Bilgener'le aynı sahneyi paylaşırken, tek kişilik oyunu Yıldız ile de üç önemli ödüle layık görüldü: "Mutluluk geçici bir his... Sahnede olmak bana çok iyi geliyor"
Giriş Tarihi: 07.12.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 08:27