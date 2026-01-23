Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinde Ceyda karakteriyle hafızalara kazınan Başak Sayan, yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirmişti. Oğuz'a karşı beslediği takıntılı aşk, kurduğu entrikalarla dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ceyda, izleyicinin tepkisini de ilgisini de üzerine çekmişti. Başarılı performansıyla öne çıkan Sayan, bir süre sonra ekranlara ara vererek yaşamında köklü değişiklikler yapma kararı aldı. Türkiye'den ayrılan ünlü isim, kariyerini ve hayatını farklı bir yönde şekillendirdi.