Trend Galeri Trend Magazin Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinde Ceyda karakteriyle hafızalara kazınan Başak Sayan, yayınlandığı dönemde adından sıkça söz ettirmişti. Oğuz'a karşı beslediği takıntılı aşk, kurduğu entrikalarla dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ceyda, izleyicinin tepkisini de ilgisini de üzerine çekmişti. Başarılı performansıyla öne çıkan Sayan, bir süre sonra ekranlara ara vererek yaşamında köklü değişiklikler yapma kararı aldı. Türkiye'den ayrılan ünlü isim, kariyerini ve hayatını farklı bir yönde şekillendirdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:05
Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Başak Sayan, bugün daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor.
İstanbul'dan uzak, Washington'da ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan'ın hayatı, "ün ve şöhretin peşinde koşmadan da başarı mümkün" dedirtiyor. Sevenleri onu hâlâ sosyal medya üzerinden takip ediyor ve yeni eserlerini merakla bekliyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

AMERİKA'YA YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM DE TOLGA KAREL...

Tolga Karel, 2005'te başlayıp 5 sezon süren efsane dizi Yaprak Dökümü'nün "kötü adamı" Oğuz karakteriyle adını hafızalara yazdırdı. Bir dönemin yıldızıydı… Dizilerde, sahnelerde fırtınalar estirdi, müzik dünyasında adından söz ettirdi. Fransa'da tiyatro eğitimi aldı, Survivor'da 102 gün mücadele etti. Ama şimdi ne yapıyor, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Tolga Karel'in şöhret dolu hayatı yerini bambaşka bir serüvene bıraktı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

2011-2015 arasında evli kaldığı manken Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelen Karel, 2016'da Sarah Scott ile hayatını birleştirdi.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Tolga Karel, 2016'da sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşındı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR

ABD'de ilk olarak aylık sekiz bin dolar karşılığında TIR şoförlüğü yapmaya başlayan, daha sonra lojistik ve nakliyat şirketi kuran oyuncu, ailesiyle birlikte Florida'da yaşamını sürdürüyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

Burak Hakkı

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

LONDRA'YA TAŞINDI

'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşındı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.

"TAMAM ZAMANI GELDİ"

Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı.

Tolga Karel Amerika’ya gitmişti… Peki Yaprak Dökümü’nün entrikacı Ceyda’sı hayatına nasıl devam ediyor?

"DURDUM DURDUM DEDİM Kİ GİT"

Sözlerine devam eden güzel oyucu, "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu.

"ONA YAPAMADIĞIM ŞANSI VEREBİLİRDİM"

Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."