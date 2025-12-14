Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva isyan etti: "Bir kere insafa gel"

İCLAL AYDIN

2018'den beri İzmir'deyim. Artık orası da eskisi gibi değil. Önceden Urla'daydım, çok kalabalık olunca Foça'nın köyüne geçtim. Kızım büyüdüğü ve koşullarım da buna el verdiği için daha sakin bir yaşam sürüyorum. Bir yerde oturma sürem maksimum 4 yıl. Çok ev değiştiririm. Taşınmaya bayılırım. İzmir içinde 3 ayrı ev değiştirdim. O yenilenme ruhuma iyi geliyor. Ama Değil Rağmen adlı bir oyunla sahneye çıkıyorum.