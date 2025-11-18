Tom Cruise kariyerinin ilk Oscar ödülünü aldı!

'Oscar Onur ödülü' olarak bilinen bu ödül, oyuncunun belirli bir performansı için değil, sinema sanatına yaptığı olağanüstü katkılar, sinema kültürüne olan bağlılığı ve sektöre getirdiği yenilikçi vizyon nedeniyle verilen onur ödülüydü. Akademi Başkanı Janet Yang, yaptığı açıklamada Cruise'un sadece bir aktör değil, aynı zamanda sinema endüstrisinin gelişimi için çalışan bir lider olduğunun altını çizdi. Özellikle 2020'de Mission: Impossible filminin çekimleri sırasında pandeminin etkilerini aşmak için gösterdiği çaba 'sektörü ayağa kaldıran bir dönüm noktası' olarak nitelendirildi. Cruise, sahnede yaptığı konuşmada sinemaya ilk aşık olduğu anı anlatarak salonu duygulandırdı: 'Işık huzmesinin perdeye yansıdığı o an… Görüntü patladı ve dünya birden benim bildiğimden çok daha büyük hale geldi. Kültürler, hayatlar, manzaralar… Bu, insana dair her şeyi anlama, karakterler yaratma ve hikâye anlatma açlığımı başlattı.' Oscar ödüllü yönetmen Alejandro González Iñárritu, Cruise'u sahneye davet ederken onun kariyerini anlatmanın 'gerçek bir Mission: Impossible' olduğunu esprili bir dille dile getirdi. Cruise'un oyunculuğunu 'kusursuz bir koreografi ile tamamen doğaçlama arasında salınan, saat gibi işleyen ama gaz gibi akışkan' sözleriyle tanımladı. Ayrıca Cruise'un gerçek hayattaki enerjisinden bahsederken, 'Bir gün gözümün önünde acı biberleri patlamış mısır yer gibi yuttu' diyerek salondan kahkahalar aldı. 'Bu onun ilk Oscar'ı olabilir ama son olmayacak' dedi. Gecede ayrıca sevilen isim Dolly Parton'a Jean Hersholt İnsani Değerler Ödülü takdim edildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Parton'un adına ödülü sunan yakın arkadaşı Lily Tomlin, 'O sahte tırnaklar takıyor, sahte saçlar kullanıyor ama tanıdığım en gerçek insan o' sözleriyle Parton'u yüceltti. Parton, önceden kaydedilmiş teşekkür konuşmasında, eğitime ve yardıma yönelik projelerini daha da büyütme sözü verdi. Törenin bir diğer onur konuğu ise, Do the Right Thing, Malcolm X, Hidden Figures ve A Beautiful Mind gibi filmlerin yapım tasarımcısı Wynn Thomas'tı. Octavia Spencer, Thomas'ı sinemada siyahi yaşamların temsilini değiştiren öncü bir isim olarak tanıttı. Akademi; koreograf, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Debbie Allen'ı da onurlandırdı. Cynthia Erivo, Allen için 'Hayallerin solmasına asla izin vermeyen biri' ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda yeniden söz alan Cruise, sinemanın insanlığın ortak duygularını görünür kıldığını vurguladı: 'Sinema bize ortak insanlığımızı gösterir. Nereden gelirsek gelelim, aynı salonda güler, hisseder ve iyileşiriz. Film yapmak ne yaptığım değil, kim olduğumdur.'