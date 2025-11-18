Tom Cruise kariyerinin ilk Oscar ödülünü aldı!

Cruise, sahnede yaptığı konuşmada sinemaya ilk aşık olduğu anı anlatarak salonu duygulandırdı: "Işık huzmesinin perdeye yansıdığı o an… Görüntü patladı ve dünya birden benim bildiğimden çok daha büyük hale geldi. Kültürler, hayatlar, manzaralar… Bu, insana dair her şeyi anlama, karakterler yaratma ve hikâye anlatma açlığımı başlattı."