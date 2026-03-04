Tom Holland’la evlendiği iddia edilmişti! Zendaya’nın 12 saniyelik paylaşımı ortalığı karıştırdı...

Zendaya ile Tom Holland'ın dolu dizgin aşkı sürerken, ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde gizlice dünyaevine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söylentileri güçlendiren en dikkat çekici detay ise Zendaya'nın stil danışmanının kırmızı halıda yaptığı, "Düğün çoktan gerçekleşti" açıklaması olmuştu. İkiliden konuyla ilgili resmi bir doğrulama gelmezken, Zendaya'nın sosyal medya hesabında paylaştığı ve yalnızca 12 saniye sonra sildiği öne sürülen gönderi ortalığı karıştırdı! İşte tüm detaylar...