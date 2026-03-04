Trend Galeri Trend Magazin Tom Holland'la evlendiği iddia edilmişti! Zendaya'nın 12 saniyelik paylaşımı ortalığı karıştırdı...

Zendaya ile Tom Holland'ın dolu dizgin aşkı sürerken, ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde gizlice dünyaevine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söylentileri güçlendiren en dikkat çekici detay ise Zendaya'nın stil danışmanının kırmızı halıda yaptığı, "Düğün çoktan gerçekleşti" açıklaması olmuştu. İkiliden konuyla ilgili resmi bir doğrulama gelmezken, Zendaya'nın sosyal medya hesabında paylaştığı ve yalnızca 12 saniye sonra sildiği öne sürülen gönderi ortalığı karıştırdı! İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 11:37
Hollywood'un en gözde çiftlerinden Tom Holland ve Zendaya, aşklarını 2016 yılında "Spider-Man: Homecoming" setinde başlatmış, o günden bu yana hem sette hem de sosyal medyada herkesin konuştuğu bir ikili olmuşlardı.

Özel hayatlarını her zaman kameralardan uzak tutan çiftin evlilik dedikoduları ise yıllardır gündemden düşmüyordu.

EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Çiftin, gözlerden uzak bir şekilde sessiz sedasız evlendiği iddia edilmişti. Büyük haber, Zendaya'nın uzun süredir stilisti ve en yakın dostu Law Roach tarafından katıldığı bir kırmızı halıda verilmişti.

Actor Awards kırmızı halısında Access Hollywood muhabirinin sorularını yanıtlayan Roach, gülerek, "Düğün çoktan gerçekleşti. Siz kaçırdınız." diyerek magazin dünyasını şoke etmişti.

DÜĞÜN GÖRSELİ TARTIŞMA BAŞLATTI!

Evlilik dedikoduları çok geçmeden kulaktan kulağa yayılırken sosyal medyada Tom Holland ve Zendaya'nın yapay zeka ile oluşturulan düğün görseli akılları karıştırıp tartışmalara neden oldu

"HENÜZ TARİHİ KONUŞMADIK"

Hemen ardından ortaya atılan bir başka iddia ise ünlü oyuncun kendi Instagram hesabından paylaştığı öne sürülen, "Henüz tarihi konuşmadık bile… Law sadece ortalığı karıştırmaya çalışıyor… Onun nasıl biri olduğunu bilirsiniz" yazısının olduğu hikayeydi.

Bu paylaşımın gerçekten Zendaya'nın yapıp yapmadığı ise henüz netleşmedi.

HER SENE ÇIKAN 'EVLENDİLER' İDDİASININ ARKA YÜZÜ...

Her şey, Zendaya'nın geçtiğimiz günlerde Beverly Hills sokaklarında görüntülenmesiyle başladı. Stil ikonu oyuncunun parmağındaki değişiklik, keskin gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı. 2025 Altın Küre Ödülleri'nde taktığı ve nişanlandıklarını simgeleyen o devasa elmas yüzüğün yerini, oldukça sade ve zarif bir altın alyans almıştı.

Magazin dünyasında "yüzük değişimi", genellikle evliliğin en somut kanıtı olarak kabul edilir. Zendaya'nın gösterişli nişan yüzüğünü çıkarıp yerine klasik bir alyans takması, "Gizlice evlendiler mi?" sorularını beraberinde getirdi.

GİZLİLİK ONLARIN İMZASI

Aslında bu durum, Zendaya ve Tom Holland çiftini yakından takip edenler için pek de şaşırtıcı değil. İkili, 2017 yılında Spider-Man: Homecoming setinde tanıştıklarından beri özel hayatlarını korumak için büyük çaba sarf ediyor.

İlişkilerini yıllarca reddettikten sonra, bir araç içerisinde öpüşürken çekilen fotoğraflarıyla aşklarını kabul etmek zorunda kalmışlardı.

Zendaya, verdiği röportajlarda sık sık "huzuru korumak ve neyi paylaşacağına kendisinin karar vermesi" gerektiğini vurguluyor. 2024 yılının sonundaki nişanlanma süreçlerini de haftalarca sır gibi saklamışlardı.

Bu yüzden, rüya çiftin kalabalık bir düğün yerine sadece yakın çevresinin katıldığı, samimi ve gizli bir töreni tercih etmiş olması oldukça yüksek bir ihtimal.

2026: HEM KARİYER HEM AŞK YILI

Çifte yakın kaynaklar ve ünlülerin stilisti Law Roach, daha önce yaptıkları açıklamalarda 2026 yılının ikili için çok yoğun geçeceğine işaret etmişti.