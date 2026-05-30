"Torpilli çocuk" dediler, hayatını kabusa çevirdiler! Ünlü yönetmenin kızı maruz kaldığı siber zorbalığı anlattı!

Sinema dünyasının en efsane isimlerinden birinin kızı olmak her kapıyı açıyor gibi görünse de, madalyonun arkası bambaşka çıktı. Dünyaca ünlü o popüler dizinin kadrosuna seçildikten sonra sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla "linç edilen" 26 yaşındaki genç oyuncu, uğradığı akılalmaz siber zorbalığı ve aldığı hakaretleri ilk kez itiraf etti.

Giriş Tarihi: 30.05.2026 11:16
Hollywood'da son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan "nepo baby" (torpilli ünlü çocuğu) polemikleri, bu kez sinema tarihinin en büyük efsanelerinden birinin ailesini hedef aldı.

Oscar ödüllü usta yönetmen Martin Scorsese'nin 26 yaşındaki oyuncu kızı Francesca Scorsese, Mr. and Mrs. Smith dizisinin ikinci sezon kadrosuna seçildiğini duyurmasının ardından adeta bir siber zorbalık dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Francesca'nın sırf babasının soyadı sayesinde bu rolü kaptığını iddia eden binlerce sosyal medya kullanıcısı, genç oyuncuyu kelimenin tam anlamıyla linç etti. Gelen acımasız eleştiriler karşısında daha fazla sessiz kalamayan Francesca Scorsese, maruz kaldığı ağır psikolojik baskıyı ve siber şiddeti içtenlikle paylaştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI DEĞİLİM"

Aslında hayatı boyunca "torpilli çocuk" şeklinde eleştirilmeye alışkın olduğunu gizlemeyen Francesca Scorsese, bu kez karşılaştığı nefret dalgasının daha önce hiç yaşamadığı bir düzeye ulaştığını itiraf etti. Sosyal medyada kendisine yönelik yapılan acımasız fiziksel saldırıları şu sözlerle aktardı: "Anlıyorum, dünyanın en güzel kızı değilim. Dünyanın en zayıf kızı da değilim. Ama bunun ne önemi var ki?"

Kendisine internet ortamında "şişman, çirkin, buzdolabı" gibi ağır ve incitici yakıştırmalar yapıldığını söyleyen genç oyuncu, siber zorbaların acımasızlığına dikkat çekti.

BASKIYA DAYANAMAYIP HESABINI KAPATTI

Gelen yorumların ardından radikal bir karar aldığını belirten Francesca Scorsese, X (eski Twitter) hesabını tamamen kapattığını açıkladı. Ancak dijital şiddetin burada da bitmediğini, saldırıların bu kez popüler platform TikTok üzerinden devam ettiğini söyleyen genç isim, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: "O kadar çok insan var ki... Bunlar sadece ve sadece birinin gününü mahvetmek için çabalıyorlar."

"AYRICALIKLIYIM AMA HERKESTEN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Martin Scorsese gibi sinema tarihine yön vermiş devasa bir figürün kızı olmanın getirdiği ağır sorumluluğun farkında olduğunu söyleyen Francesca, bu durumun kendisini hep büyük bir baskı altında ve gölgede bıraktığını ifade etti. Ancak bu önyargıyı kırmak için herkesten çok çalıştığının altını çizdi.

Daha önce Nylon dergisine verdiği bir röportajda da bu duruma değinen genç oyuncu, şu samimi itirafta bulunmuştu: "Elbette birçok anlamda üstünlüğüm var. Çok şanslıyım."

Bu büyük şans ve ayrıcalık karşısında yapabileceği en iyi şeyin ayaklarını yere her zaman sağlam basmak ve kendisi yerine arkadaşlarını şımartmak olduğunu söyleyen Francesca Scorsese, kendisine yöneltilen "ayrıcalıklı" eleştirilerini tamamen bertaraf etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurguladı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör