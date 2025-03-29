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Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı

Kült yapımlar arasında yer alan Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek yaşamını yitirdiği söylenmişti...O dönem aynı zamanda Hababam Sınıfı'nda da rol alan Akil Öztuna hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Akil Öztuna'nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 15:30
Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı

1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmazlarından biri. Yeniden ekranlara gelmesiyle ilgi odağı olan Tosun Paşa filmi izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?