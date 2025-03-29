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Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek hayata veda etmişti... Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı
Kült yapımlar arasında yer alan Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek yaşamını yitirdiği söylenmişti...O dönem aynı zamanda Hababam Sınıfı'nda da rol alan Akil Öztuna hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Akil Öztuna'nın kızı kendisinden bile ünlü çıktı.
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 15:30