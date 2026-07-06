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Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı
Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı
Türk tiyatrosunun duayen ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 5 Temmuz 2026 akşamı 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ani vefat haberinin ardından, usta sanatçının sinema tarihine geçen ve pek bilinmeyen o muhteşem başlangıç hikayesi yeniden akıllara geldi.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:57