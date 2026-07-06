Trend Galeri Trend Magazin Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Türk tiyatrosunun duayen ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 5 Temmuz 2026 akşamı 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ani vefat haberinin ardından, usta sanatçının sinema tarihine geçen ve pek bilinmeyen o muhteşem başlangıç hikayesi yeniden akıllara geldi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:57
Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Meğer usta oyuncunun beyaz perdeyle tanışması, Türk sinemasının unutulmaz efsanesi o filmle olmuş.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

İLK FİLMİ, İLK EFSANESİ...

Tiyatro sahnelerinde yıllarca devleşen Zihni Göktay, sinema dünyasına adımını 1976 yılında attı. Üstelik bu giriş, sıradan bir seçmeyle değil, bizzat Kemal Sunal'ın özel isteği ile gerçekleşti.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın ısrarıyla kadrosuna dahil olduğu 1976 yapımı kült film Tosun Paşa, usta oyuncunun kariyerindeki ilk sinema filmi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Filmde hayat verdiği unutulmaz "Tellioğlu Ruhi" karakteri, kendine has mimikleri ve replikleriyle Yeşilçam'ın altın sayfalarına kazındı.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

4 yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybeden ve ardından Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle düzeni değişen usta sanatçı, yaşamının son dönemini Maltepe'de bir bakımevinde geçirmişti.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

O dönem verdiği röportajda, "İnsan eti ağırdır. Ev ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" diyerek çocuklarına yük olmak istemediğini dile getiren Göktay, sağlık sorunlarına rağmen sahne aşkını hiç kaybetmemişti.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Usta sanatçının vefatının ardından kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Babasının son günlerine ve tiyatro aşkına dair yürek burkan detayları paylaşan Dilbaz, kelimesi kelimesine şu ifadeleri kullandı:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Acı haberin ardından sanat dünyası ve usta oyuncunun sevenleri yasa boğulurken, taziye mesajları peş peşe geldi.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

GÜL SUNAL

"Canım Zihni Göktay. Muhteşem oyuncu. Tuluat ustası. Vefalı dost. Sana her oyunda çok güldük. Kahkahalarımıza paha biçilemez. Huzurla uyu hep anılacaksın."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

LALE BELKIS

"Perde kapandı, sahneler biraz daha sessiz... 'Güle güle' demek zor ama bıraktığınız izler ömrümüzce bizimle kalacak... Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun en kıymetli hazinelerinden biri olarak her daim hatırlanacaksınız. Mekanınız cennet olsun."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

BEKİR AKSOY

"Zihni Göktay abicim Türk tiyatrosu'nda bir dönemin son temsilcisiydi. Her zaman sevecen ve esprili aynı zamanda da deneyimlerini aktarmaktan çekinmeyen büyük bir ustaydı. Eksikliği hep hissedilecek. Hem bize hem de tiyatroya katkıların için sonsuz teşekkürler. Mekanın cennet olsun."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

"ERDAL ÖZYAĞCILAR"

"Türk tiyatrosu gerçek anlam da büyük bir komedyenini kaybetti. Oynadığı her oyuna nefes olan, her rolü seyircinin yüreği ile buluşturan, Zihni kardeşim nurlar içinde yatsın. Allah rahmetini esirgemesin."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

IŞIL YÜCESOY

"Ah be güzel kardeşim... Ah be Zihni Göktay... Ne büyük ne emekçi bir aktördün... Yattığın yer incinmesin. Biz tiyatrocular, yol gösterdiğin her şeye minnet borçluyuz."

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

17 Mayıs 1946 doğumlu olan Zihni Göktay, Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından biridir.

Kariyerinin başlangıcı: Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı.

Tosun Paşa’nın unutulmazı Tellioğlu Ruhi’den kahreden haber gelmişti... Zihni Göktay’ın ilk filminin ardındaki sır yıllar sonra ortaya çıktı

Şehir tiyatroları yılları: 1973 yılından itibaren çatısı altına girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı ve tam 72 oyunda rol üstlendi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör