Travis Scott skandalına en sıra dışı tepki ondan geldi: Ünlü oyuncu kar maskesini takıp sokağa fırladı! “50 bini hazırlayın”

İstanbul'da sadece 20 dakika sahnede kalan Travis Scott'ın maskeli tarzı ve fahiş bilet fiyatları ünlü bir oyuncunun radarına takıldı. Kar maskesini takıp sahile inen ünlü ismin dünyaca ünlü rapçiyi tiye aldığı o eğlenceli videosu sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 02.06.2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 14:25
İstanbul'da gerçekleşen Travis Scott konseri, fahiş bilet fiyatları ve sahnedeki skandallarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İstanbul'daki organizasyonda bazı bilet fiyatlarının 50 bin TL sınırına dayanması günlerce konuşulmuştu.

Ancak büyük paralar ödeyerek alanı dolduran hayranlar, dünyaca ünlü rapçinin sahneye bir saat gecikmeli çıkması ve sadece 20 dakika kalmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Üstelik performans boyunca yüzünü kalın bir atkıyla tamamen kapatarak kendisini izleyenlere bir an bile göstermeyen Scott, konser sonunda binlerce kişi tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu tepkilerin ardından, ünlü oyuncu Anıl Altan'dan durumu tiye alan çok konuşulacak eğlenceli bir paylaşım geldi.

Yaşanan maske ve fiyat skandalını fena diline dolayan Altan, tıpkı Travis Scott gibi yüzünü kar maskesiyle tamamen kapatıp sahile indi.

Ünlü oyuncu, rapçinin gizemli tarzına ve astronomik bilet fiyatlarına gönderme yaparak paylaştığı videoya "Travis suadiye sahilde Haberiniz olsun görmek isteyenler 50 bini hazırlasın" notunu düştü.

Kısa sürede izlenme rekorları kuran bu parodi video, fiyasko konser sonrası sosyal medyanın en çok güldüren paylaşımı oldu.

PEKİ ALTAN'IN ÖZEL HAYATINDA NELER OLUYOR?

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.

Ancak resmi olarak boşandıklarını söyleseler de, magazin kulislerinde davanın henüz açılmadığı ve ikilinin kağıt üzerinde hala evli olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

ESKİ ÇİFTTEN BAYRAM POZU!

Ayrılık sonrası kızları için sık sık bir araya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, son olarak bayram tatilinde bir araya geldi.

Çocuklarıyla geçirdikleri keyifli anları Instagram hesabından yayınlayan Anıl Altan'ın o kareleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

İKİZLERİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Ayrı olan çift, geçtiğimiz gün minik ikizlerinin doğum günü için bir araya gelmişti.

YENİ PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Pelin Akil, duygu dolu paylaşımıyla kızlarına sevgisini bir kez daha göstermişti.

PELİN AKİL'DEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM!

Kızlarının bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren en önemli anlarını paylaşan Pelin Akil, fotoğrafların altına da bir de anlamlı not eklemeyi ihmal etmemişti.

"YEDİ YAŞINIZA NASIL GELDİK BİZ?"

Akil, "İlk adımlarınızı attığınız o minik anlardan, mama sandalyesinde birlikte geçirdiğimiz uzun ve tatlı zamanlardan…
Şimdi buraya, yedi yaşınıza nasıl geldik biz?"

"SİZ BÜYÜDÜKÇE BEN YENİDEN DOĞDUM"

"Zaman sanki usulca değil, kalbimin içinden akıp geçmiş gibi… Siz büyüdükçe ben yeniden doğdum. İyi ki varsınız, iyi ki benim kızlarımsınız 🤍 Sizi çok seviyorum 💙💙" ifadelerini kullanmıştı.

KUTLAMA SONRASI TATİLE ÇIKTI

İkizlerinin doğum gününü kutlayan Pelin Akil, kutlama sonrasında tatile çıktı.

POZLARA BEĞENİ YAĞDI

Fethiye'de tatil yapan Akil'in pozlarına beğeni yağdı.

GÜNDEME OTURDU

Pelin Akil, pozlarıyla da magazin gündemine oturdu.

İşte o pozlar!

ÖZEL HAYATIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ!

Pelin Akil'in adı kısa süre önce oyuncu Baran Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

"VELİ TOPLANTISI KONSEYİ TOPLANDI"

Özel hayatlarındaki tüm bu kaos ve aşk iddiaları sürerken, Pelin Akil ve Anıl Altan şaşırtıcı bir paylaşımla yeniden yan yana geldi. Kızlarının veli toplantısı için okulda buluşan ikili, o anları sosyal medya hesaplarında yayınladı.