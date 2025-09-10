Trend Galeri Trend Magazin TRT spikeri 58 yaşında hayatını kaybetmişti! Gülden Özel gözyaşlarıyla toprağa verildi...

TRT'nin duayen spikerlerinden olan Gülden Özel'in dün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 58 yaşında hayata veden eden Özel, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı...

Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:06
Televizyon dünyasının başarılı kadın spikerlerinden olan Gülden Özel için acı haber geldi.

Ünlü spiker Özel'in hayatını kaybettiği açıklandı.

58 yaşında vefat eden Gülden Özel, sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü ismin cenaze töreni 10 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Gülden Özel, Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ...
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spiker Gülden Özel'in cenazesi toprağa verildi.

58 yaşında yaşamını yitiren Özel için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Özel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?
1967 yılında Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından spikerlik sınavını kazandı ve Ankara Radyosu'nda göreve başladı.


Daha Özel, "Akşama Doğru", "Gide Gide Gap", "Gündem", "45 Dakika" ve "Kahve Molası" programlarında sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini yürüttü.