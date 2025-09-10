TRT spikeri 58 yaşında hayatını kaybetmişti! Gülden Özel gözyaşlarıyla toprağa verildi...

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967 yılında Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından spikerlik sınavını kazandı ve Ankara Radyosu'nda göreve başladı.



Daha Özel, "Akşama Doğru", "Gide Gide Gap", "Gündem", "45 Dakika" ve "Kahve Molası" programlarında sunuculuk yaptı. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini yürüttü.