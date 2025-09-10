TRT spikeri 58 yaşında hayatını kaybetmişti! Gülden Özel gözyaşlarıyla toprağa verildi...

Televizyon dünyasının başarılı kadın spikerlerinden olan Gülden Özel için acı haber geldi. Ünlü spiker Özel'in hayatını kaybettiği açıklandı. 58 yaşında vefat eden Gülden Özel, sevenlerini yasa boğdu. Ünlü ismin cenaze töreni 10 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Gülden Özel, Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ... 58 yaşında yaşamını yitiren Özel için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Özel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?