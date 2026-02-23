Trend Galeri Trend Magazin Tuğba Özay'ın "kimyasal püskürtme" çıkışına profesörden net yanıt! "Komplo teorilerinden bıktım usandım"

Tuğba Özay'ın "kimyasal püskürtme" çıkışına profesörden net yanıt! "Komplo teorilerinden bıktım usandım"

Oyuncu Tuğba Özay'ın gökyüzündeki izleri "kimyasal püskürtme" olarak yorumlaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu devreye girerek, söz konusu görüntülerin nasıl oluştuğunu bilimsel veriler ışığında adım adım açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.02.2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 15:18
Tuğba Özay'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KİMYASAL PÜSKÜRTMEYE MARUZ KALIYORUZ"

Gökyüzündeki bulutları gösteren Özay, söz konusu görüntülerin "kimyasal püskürtme" olduğunu öne sürerek, "Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o. Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda. Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor, bu izler oluyor, bu bulut filan değil" ifadelerini kullandı.

UZMANINDAN NET AÇIKLAMA: "KOMPLO TEORİLERİNDEN BIKTIM USANDIM"

Bu sözlerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı ve uzman isim konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tartışmaya ilişkin açıklama yapan Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise uçak izlerine dair görseller eşliğinde değerlendirmede bulundu. Kadıoğlu, "Uçak izleri hakkındaki komplo teorilerinden bıktım usandım, bezdim. Şöyle gökyüzüne bir bakıp sanki bir şey anlamış gibi bilgiç bilgiç konuşan cahiller yüzünden resmi, gayri resmi yüzlerce soruyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Konunun ayrıntılarına değinen profesör Kadıoğlu konunun detaylarını bilimsel veriler ışığında şu şekilde aktardı:

"BU ÇİZGİ FARKLI RENKTE VE EĞİK UZANIR"

Bir Contrail oluşturmanın formülü

- Uçak motorları, yakıtın yanmasıyla büyük miktarda su buharı üretir.

Bu, contrail oluşumu oluşumu için temel ham maddedir.

- Atmosfer sıcaklığının yaklaşık -40°C'nin altına düşmesi gerekir.

- Bu kritik eşikte, motorlardan çıkan su buharı anında yoğunlaşır ve donar.

- Havanın "buza doygun" olması, oluşan buz kristallerinin hemen erimesini veya buharlaşmasını engeller.

- Bu durum, contrailin saatlerce gökyüzünde kalmasına, yani "kalıcı" olmasına neden olur.

- İklim üzerinde en büyük etkiyi bu kalıcı contrailler yaratır.

ANALİZ ADIM 1: SOĞUK BÖLGE TESPİT EDİLİR

- Contrail oluşumu için atmosfer sıcaklığının -40°C veya daha soğuk olması gerekir.

1. Diyagram üzerindeki -40°C sıcaklık çizgisini (izoterm) bulun. Bu çizgi genellikle kesikli veya farklı renkte belirtilir ve diyagram boyunca eğik olarak uzanır.

2. Atmosferik Sıcaklık Profilinin (kırmızı çizgi) bu -40°C çizgisini nerede ve hangi yükseklik (basınç) aralığında kestiğini belirleyin.

3. Kırmızı çizginin -40°C'nin solunda kaldığı tüm dikey bölge, potansiyel contrail oluşumu için yeterince soğuk olan "Contrail Penceresi"dir.

"YÜKSEK BAĞIL NEME SAHİP OLMASI GEREKİR"

ANALİZ ADIM 2: NEMİ KONTROL ETMEK

Contrail'in kısa sürede kaybolmayıp kalıcı olması için, bulunduğu hava katmanının "buza doygun" olması, yani çok yüksek bağıl neme sahip olması gerekir.

Yüksek bağıl nem, Skew T diyagramında Sıcaklık (kırmızı çizgi) ve Çiy Noktası (yeşil çizgi) profillerinin birbirine çok yakın olduğu veya birleştiği bölgeler olarak kendini gösterir.

Adım 1'de belirlediğiniz soğuk bölge (-40°C'den daha soğuk) içinde, kırmızı ve yeşil çizgilerin birbirine en çok yaklaştığı dikey katmanları arayın"