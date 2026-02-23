Trend
Tuğba Özay'ın "kimyasal püskürtme" çıkışına profesörden net yanıt! "Komplo teorilerinden bıktım usandım"
Oyuncu Tuğba Özay'ın gökyüzündeki izleri "kimyasal püskürtme" olarak yorumlaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu devreye girerek, söz konusu görüntülerin nasıl oluştuğunu bilimsel veriler ışığında adım adım açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.02.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 15:18