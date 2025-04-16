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Tuğçe Korkmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulacak evlilik itirafı!
Tuğçe Korkmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulacak evlilik itirafı!
Ünlü isimler İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Berdan Mardini, önceki gün samimi bir buluşmada bir araya geldi. Genç isim Tuğçe Korkmaz'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Tatlıses, evlilik sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı adeta şoke etkisi yarattı!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:18