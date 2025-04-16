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Tuğçe Korkmaz'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

Ünlü isimler İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Berdan Mardini, önceki gün samimi bir buluşmada bir araya geldi. Genç isim Tuğçe Korkmaz'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Tatlıses, evlilik sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı adeta şoke etkisi yarattı!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:18
Tuğçe Korkmaz’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses’ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, son günlerde kardeşi Hüseyin Tatlı'yla yaşadığı sorunlar ile gündeme geliyor.

Tuğçe Korkmaz’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses’ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

Çalkantılı aile ve özel hayatıyla dikkat çeken İmparator'un, asistanı Tuğçe Korkmaz'la imam nikahı kıydığı söylentileri de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tuğçe Korkmaz’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses’ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

Ancak ikili bu söylentileri net bir cevapla yalanlamıştı.

Tuğçe Korkmaz’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses’ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

İMPARATOR'DAN BOMBA CEVAP!

Son olarak İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Berdan Mardini önceki gün bir araya geldi.

Tuğçe Korkmaz’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses’ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

Tuğçe Korkmaz'la birlikte olduğu iddia edilen Tatlıses, "Sürpriz evlilik gelir mi?" sorusuna, "Bizde ne olacağı belli olmaz" yanıtını vererek herkesi şoke etti. Tatlıses'in bu açıklaması sosyal medyada kafaları karıştırdı.