Tuğçe Korkmaz’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! İbrahim Tatlıses’ten çok konuşulacak evlilik itirafı!

Tuğçe Korkmaz'la birlikte olduğu iddia edilen Tatlıses, "Sürpriz evlilik gelir mi?" sorusuna, "Bizde ne olacağı belli olmaz" yanıtını vererek herkesi şoke etti. Tatlıses'in bu açıklaması sosyal medyada kafaları karıştırdı.