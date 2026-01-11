Trend Galeri Trend Magazin "Alacaklılar kapıma dayandı" deyip şikayetçi oldu! Tuğçe Tayfur hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları büyüyor! "Sahte senet düzenlediler"

Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu. Tayfur'un markasının bayiliğini alan Birgül Rüzgar, "Alacaklılar kapıma dayandı" deyip ilk açıklamayı yaptı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 11.01.2026 06:07
'BAYİLİK VERECEĞİZ'
Miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edilmişti.

İş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldı.

Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi olmuştu.

Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açılmıştı.

MAĞDUR İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haberin ardından mağdurlar açıklama yapmaya başladı.

"HİÇBİR TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEDİ"

Suç duyurusunda bulunan Birgül Rüzgar, "Tuğçe Tayfur'un mağazasının bayiliğini almıştım. Ancak hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Defolu ürünlere kendi etiketini bastırıp gönderdi" dedi.

"SÖZLEŞMEYİ FESHETTİM"
Birgül Rüzgar, sözlerine şöyle devam etti: "Adıma bir sürü sahte fatura kesilmiş. Açılışımızın 15. gününde sözleşmeyi feshettim. Benim adıma 3 ve 5 milyon TL değerinde sahte senetler düzenlemişler.

Bu kişiler benim mağazama gelip alacaklarını tahsil etmek istediler. Senetlerin sahte olduğunu, imzaların benim olmadığını söyledim. Şu an hukuki yollardan hakkımı arıyorum."

"İFTİRA ATIYORLAR"
Tuğçe Tayfur iddialar karşısında şu açıklamayı yapmıştı:

"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor."