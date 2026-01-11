Trend
Galeri
Trend Magazin
"Alacaklılar kapıma dayandı" deyip şikayetçi oldu! Tuğçe Tayfur hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları büyüyor! "Sahte senet düzenlediler"
"Alacaklılar kapıma dayandı" deyip şikayetçi oldu! Tuğçe Tayfur hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları büyüyor! "Sahte senet düzenlediler"
Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu. Tayfur'un markasının bayiliğini alan Birgül Rüzgar, "Alacaklılar kapıma dayandı" deyip ilk açıklamayı yaptı.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 06:07