Tuğçe Tayfur ve eşi hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor! "Benim de 280 milyonum çöpe gitti"

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın sahte senet düzenlediğine dair açıklamalar yapanlara Özgür Aksoy da katıldı. Aydın ile temlik ortağı olduğunu belirten Aksoy, mağdurların kendisini aradığını belirtti. Aksoy "Bir senedin imza sirküsünü gördüm, sahte olduğu çok belliydi" dedi

Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Konuyu GÜNAYDIN'ın manşetinin ardından bir iddia da oyuncu ve senarist Özgür Aksoy'dan geldi. Aksoy, yaşadıklarını video kaydıyla anlatarak sürecin aydınlatılmasını istedi:
Kendisi film yapmak istediğini ve bize sponsor olmak istediğini söyledi. "Alacaklarım var, yakın zamanda sıkıntılarım çözülecek" dedi. 10 gün sonra kendi alacakları yüzünden mağdur olduğunu belirtti. Ben de kendisine yardım ettim, temlik ortağı olduk, alacaklarına ortak oldum yani.
Kendileri mağaza açıyor, müşterilerden hemen bilgileri istiyor ve ürün göndermeden fatura kesiyorlar. Ancak firmalar ürün gelmediği için iade faturası kesiliyor. 7-8 mağaza açmışlar ama 60 diyerek yalan söylüyorlar.

Mağduriyetler artınca beni biri aradı, "Bize ürün yollamadı. Üstüne fatura kesti, bizi tehdit etti, para istiyor" dedi. "Temlik anlaşmasını bozacağım, mağdur insanların parasını almam" dedim.
Kendisi aradım ve avukatlarla buluştuk. "Mağdurlar bana ulaşıyor, bu insanlardan para almam. Benim paramı vereceksin" dedim. "Tamam" dedi. Gergin bir ortam oldu ama darp vs. olmadı. Mağdurlardan Birgül hanımın 5 milyon değerindeki senedini bana getirdi. Birgül hanımın yanına gittik, konuştuk. İmza sirküsünü getirdi, verdiği senet sahte, hemen belli oluyor.

Özgür Aksoy

Dolandırıcılık suçlamasıyla çok dosya var, kesin cezaevine girer. Bizim isteğimiz adalet nezdinde bu dosyaların birleştirilmesi. Türkiye Cumhuriyeti hukuk ülkesidir.
Ben Tuğçe Tayfur'un ona çanak tuttuğu kanaatindeyim, kendisi de bu konuda mağduriyet yaşayacak. Mahkemeye her şeyi evraklarıyla sunacağım. Bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum.

'BENİM KİMSEYE BORCUM YOK'
Dolandırıcılık iddiaları karşısında aradığımız Muhammet Aydın ise adına açılan bir dosya olmadığını ve 5 milyonluk senedin kendisinde olduğunu UYAP üzerinden göstererek şunları söyledi: "Ben borçlu değilim, ama kabul ediyorum ortada mağdur olan insanlar var. 51 şehirde 51 mağaza açıldı ve hepsi kepenk kapattı, ancak bu rahmetli kayınpederim Ferdi Tayfur'un markamıza tedbir koydurmasından kaynaklı bir durum. Bu mağduriyetten benim de 280 milyon TL param çöpe gitti, o yüzden ben de Ferdi Bey'e dava açtım."

Birgül Rüzgar


"Bahsedilen senet alacaklı olduğum bir senet" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Benim borcum yok, 140 milyon TL alacağım var, bu alacaklarıma Özgür Aksoy'u ortak ettim. Ancak o sözleşmeye uymadığı için fesihte bulundum. Aksoy ile alacaklar konusunda konuştuk, ancak kendisine senet vermedim. Senet 25. İcra Dairesi'nde duruyor, ben verdim. Madem elinde senet var, gidip icraya mahkemeye versin. Bana açılan icra dosyası yok. Bahsedilen senet Birgül Rüzgar'ın bana borcunu gösteriyor, ben de alamadığım için icraya verdim. Bunların sahne olması mümkün mü, kimse kendini böyle tehlikeye atar mı?"

NELER OLMUŞTU?
Miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları iddia edilmişti.

İş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para aldı.

Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi olmuştu.

Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açılmıştı.

MAĞDUR İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haberin ardından mağdurlar açıklama yapmaya başladı.

"HİÇBİR TAAHHÜDÜ YERİNE GETİRMEDİ"

Suç duyurusunda bulunan Birgül Rüzgar, "Tuğçe Tayfur'un mağazasının bayiliğini almıştım. Ancak hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Defolu ürünlere kendi etiketini bastırıp gönderdi" dedi.

"SÖZLEŞMEYİ FESHETTİM"
Birgül Rüzgar, sözlerine şöyle devam etti: "Adıma bir sürü sahte fatura kesilmiş. Açılışımızın 15. gününde sözleşmeyi feshettim. Benim adıma 3 ve 5 milyon TL değerinde sahte senetler düzenlemişler.

Bu kişiler benim mağazama gelip alacaklarını tahsil etmek istediler. Senetlerin sahte olduğunu, imzaların benim olmadığını söyledim. Şu an hukuki yollardan hakkımı arıyorum."

"İFTİRA ATIYORLAR"
Tuğçe Tayfur iddialar karşısında şu açıklamayı yapmıştı:

"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor."