Trend
Galeri
Trend Magazin
Tuğçe Tayfur ve eşi hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor! "Benim de 280 milyonum çöpe gitti"
Tuğçe Tayfur ve eşi hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor! "Benim de 280 milyonum çöpe gitti"
Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın sahte senet düzenlediğine dair açıklamalar yapanlara Özgür Aksoy da katıldı. Aydın ile temlik ortağı olduğunu belirten Aksoy, mağdurların kendisini aradığını belirtti. Aksoy "Bir senedin imza sirküsünü gördüm, sahte olduğu çok belliydi" dedi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 06:41