Tuğçe Tayfur ve eşi hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor! "Benim de 280 milyonum çöpe gitti"

Birgül Rüzgar



"Bahsedilen senet alacaklı olduğum bir senet" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Benim borcum yok, 140 milyon TL alacağım var, bu alacaklarıma Özgür Aksoy'u ortak ettim. Ancak o sözleşmeye uymadığı için fesihte bulundum. Aksoy ile alacaklar konusunda konuştuk, ancak kendisine senet vermedim. Senet 25. İcra Dairesi'nde duruyor, ben verdim. Madem elinde senet var, gidip icraya mahkemeye versin. Bana açılan icra dosyası yok. Bahsedilen senet Birgül Rüzgar'ın bana borcunu gösteriyor, ben de alamadığım için icraya verdim. Bunların sahne olması mümkün mü, kimse kendini böyle tehlikeye atar mı?"