Trend Galeri Trend Magazin Tüm dostları seferber oldu! Ufuk Özkan için umut dolu çağrı... "Güzel günlerimizi hatırla dostum"

İki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan için acil donör arayışı sürüyor. Sanat camiası ve yakın dostları seferber olurken, Özkan'ın arkadaşları sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla desteklerini göstermeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:10
2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Özkan'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı bulunuyor. Bu süreçte Demet Evgar, Tuba Büyüküstün ve Melek Baykal gibi ünlü isimler sosyal medyadan donör çağrısı yapmıştı.

"DONÖR TESTİM OLUMSUZ SONUÇLANDI"

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, abisi için donör adayı olduğunu ancak yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı.
Umut Özkan üzücü haberi, "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o donör bulunacak" sözleriyle duyurmuştu.

Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen yeni haber! Kardeşi açıkladı: Vaktimiz daralıyor!

"İNFLUENZA TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Umut Özkan ayrıca, abisinin influenza geçirdiğini ve doktorların bunun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirterek, "Abim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış olup influenza testleri A pozitif çıkmıştır. Doktorlar bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

DOSTLARINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI GELİYOR...

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, yakın çevresi de her fırsatta ünlü oyuncu için destek paylaşımları yapıyor.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son olarak Instagram hesabından abisinin yakın arkadaşlarının yaptığı duygusal paylaşımları yayınladı.

"GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM"

Gençlik yıllarına ait kareleri yayınlayan dostları, şu notu düştü: "Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey. İyi olacaksın dostum, çok az kaldı"

USTA OYUNCUDAN 'KENETLENME' MESAJI

Bu isimlerden biri de geçen günlerde usta oyuncu Erdal Özyağcılar olmuştu. Özyağcılar hastanede çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

"EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI"

Paylaşımında meslektaşına olan inancını dile getiren Özyağcılar, dayanışma çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki "Vital sign" yerine "Kamera" olacak"

"ÖZKAN'IM DAHA İYİ OLACAK"

Benzer bir paylaşım Mehtap Bayri'den gelmişti. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından diğer meslektaşlarıyla birlikte Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret ettiği anları paylaşarak, "Canım @ufukozkan1975 ım iyi daha da iyi olacak. Bu süreçte sevenlerinden yoğun destek görmekte ancak öncelik sektörden tanıdığı , beraber çalıştığı arkadaşlarımızın donör olarak destek vermeleri .kan grubu 0rh+ ve Brh+ olan kişiler kardeşi @umutozkan55 ile ve benimle iletişime geçerse çok seviniriz" notunu eklemişti.

KARDEŞİ DURUMUN CİDDİYETİNE DAİR DETAYLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİLDİRMİŞTİ!

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

"ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI"

Ünlü oyuncunun kardeşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak abisinin sağlık durumu hakkında, "Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan" ifadelerini kullanmıştı.

DONÖR KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI!

Aynı zamanda Ufuk Özkan için sosyal medyada camiasında donör kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada, kan grubu 0 veya B olan, 18–65 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunulmuştu.

KARDEŞİ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI!

Hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastane önünde kritik açıklamalarda bulunmuştu. Umut Özkan şu ifadeleri aktarmıştı: "Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.

"SERUM YOLUYLA BESLENİYOR"

Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız."

HASTANE ODASINDAN İLK PAYLAŞIM GELMİŞTİ!

Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ufuk Özkan'ı, "Geniş Aile "dizisindeki rol arkadaşları hastanede ziyaret etmişti.

Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak'ın ziyaretiyle birlikte ünlü oyuncunun hastane odasından ilk fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

Geçtiğimiz aylarda iddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

ÜNLÜ SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yapmıştı.

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Ünlü oyuncu, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" demişti.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Ufuk Özkan, daha sonra kendi kişisel sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaparak sağlık durumuyla ilgili net bir şekilde bilgilendirme yapmıştı. Oyuncu, çıkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpmişti.

Ardından TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İNTİHAR GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

"ABİM YOĞUN BAKIMDA"

Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Umut Özkan yaptığı paylaşımda "Abim yoğun bakımda" diyerek dua istemişti.

Asiye Acar da şu paylaşımda bulunmuştu: "Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar."

HASTANEDEN TABURCU OLMUŞTU

Ufuk Özkan, hastaneden taburcu olmuştu. İlk fotoğraf karesi ise sosyal medya sayfasından 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' notuyla paylaşılmıştı.