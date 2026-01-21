Trend
Tüm dostları seferber oldu! Ufuk Özkan için umut dolu çağrı... "Güzel günlerimizi hatırla dostum"
İki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan için acil donör arayışı sürüyor. Sanat camiası ve yakın dostları seferber olurken, Özkan'ın arkadaşları sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla desteklerini göstermeye devam ediyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:10