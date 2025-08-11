Trend Galeri Trend Magazin Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın'dan estetik itirafı!

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın'dan estetik itirafı!

2002 yılında 'kainat güzeli seçilerek tüm dünyayı kendine hayran bırakan Azra Akın, doğal güzelliği ve zarafetiyle uzun yıllar gündemde kaldı. Her zaman bakımlı ve ışıl ışıl görünümüyle dikkat çeken Akın, son olarak yaptığı estetik itirafıyla gündeme geldi!

Giriş Tarihi: 11.08.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:37
Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Azra Akın, 2002 yılında kainat güzeli unvanını kazanarak dünya çapında ismini duyurmayı başarmıştı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Yıllar boyunca doğal güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Akın, kariyerine başladığı günden bu yana pek çok kişi tarafından beğenilen bir figür oldu.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Hem podyumlarda hem de ekranlarda ışığını hiç kaybetmeyen dünya güzeli son olarak yaptığı estetik itirafıyla dikkat çekti.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

47 yaşındaki Akın, Bodrum'da tatilin keyfini çıkartırken yıllara meydan okuyan güzelliği ile de ilgi odağı oldu. Plajda sevenlerinin ilgisini gören Azra Akın, kendisine "Hala çok güzelsiniz, maşallah" diye iltifat eden tatilcilere teşekkür etti.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Sevenleriyle sohbet eden Akın, "43 yaşındayım, hiçbir yerimde estetik yok" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Öte yandan tescilli güzel, eşi Atakan Koru ve çocukları Demir ve Arya'yla ailecek tatilin tadına vardı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Atakan Koru, oğlu Demir ile deniz keyfi yaptığı sırada ise Akın kızı Arya ile kumsalda oynadı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.