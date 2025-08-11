Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın’dan estetik itirafı!

47 yaşındaki Akın, Bodrum'da tatilin keyfini çıkartırken yıllara meydan okuyan güzelliği ile de ilgi odağı oldu. Plajda sevenlerinin ilgisini gören Azra Akın, kendisine "Hala çok güzelsiniz, maşallah" diye iltifat eden tatilcilere teşekkür etti.