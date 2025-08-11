Trend
Tüm dünya güzelliğine hayran kalmıştı! 47 yaşındaki dünya güzeli Azra Akın'dan estetik itirafı!
2002 yılında 'kainat güzeli seçilerek tüm dünyayı kendine hayran bırakan Azra Akın, doğal güzelliği ve zarafetiyle uzun yıllar gündemde kaldı. Her zaman bakımlı ve ışıl ışıl görünümüyle dikkat çeken Akın, son olarak yaptığı estetik itirafıyla gündeme geldi!
Giriş Tarihi: 11.08.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:37