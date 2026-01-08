Tüm enerjisini ona borçlu! Teoman’ın yeni alışkanlığı bakın ne çıktı...

Türk rock müziğinin kendine has tarzıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Teoman, yalnızca şarkılarıyla değil, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmayı başarıyor. Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor. TÜM ENERJİSİNİ ONA BORÇLU! Rorck yıldızı Teoman, son olarak geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Neşeli ve sempatik halleriyle beğeni toplayan başarılı rock yıldızının enerjisinin kaynağı soruldu. Teoman, 'Haftada iki gün spor yapıyorum, eve spor malzemeleri aldım. Harikayım' diye konuştu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı zaman zaman röportajlarındaki lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de dikkat çekiyor. Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış! Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı. BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI... Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, 'Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim' sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı. Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı. PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor. 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor. Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor. Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor. Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda. GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ? Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde… 28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı. İŞTE KÖKENLERİ! Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor. Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın 'Sultan'ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı. Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu… Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti. Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı. İlk sinema deneyimini 'Dedemin İnsanları' filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından 'Kayıp Şehir' dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü. İŞTE MEMLEKETİ! Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İstanbul doğumlu olmasına rağmen Denizli kökeniyle tanınan Yazıcıoğlu, hem genç oyuncular arasında örnek bir kariyer hikâyesi sunuyor hem de hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. AŞK VE GÖZYAŞI'NIN YILDIZI BARIŞ ARDUÇ'UN MEMLEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının 'memleketini duyan inanamıyor' yorumlarını beraberinde getiriyor. Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi. 1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu. Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı. Hatta Şile'de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk serüveni ise Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle bugün Türkiye'nin en çok hayran kitlesine sahip isimlerinden biri haline geldi. EKRANLARIN YAKIŞIKLI JÖNÜ KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir. Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir. Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır. Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı. 1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu. Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı. Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor. 1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi. Henüz 17 yaşında sahneye çıkan Sayın, kısa sürede 'Ses Kraliçesi' unvanını kazanarak Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. Bugün Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi olan Emel Sayın, hem sesi hem de beyaz perdedeki unutulmaz filmleriyle kültürel mirasımızın en değerli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor. TÜM TÜRKİYE'NİN HAFİZE ANA'SI ADİLE NAŞİT'İN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 17 Haziran 1930'da doğan usta oyuncu, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'dı. Küçük yaşta sahneye adım atan Adile Naşit, tiyatrodan televizyona, sinemadan çocuk programlarına kadar uzanan geniş bir kariyerin altına imza attı. Hababam Sınıfı'ndaki 'Hafize Ana' rolüyle hafızalara kazınan sanatçı, 'Neşeli Günler', 'Tosun Paşa' ve 'Süt Kardeşler' gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergiledi. Sadece oyunculuğuyla değil, 'Uykudan Önce' programında çocuklara anlattığı masallarla da nesillerin sevgilisi oldu. Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılsa da, hala milyonların hafızasında ve kalbinde yaşamaya devam ediyor. Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir. İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli. CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ! Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü. Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün. Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı. Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor. Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş! PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti. Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nı birincilikle tamamladı. Aynı yıl sinemaya da adım atan İnanır, asıl çıkışını ise 1970 yapımı 'Kara Gözlüm' filmiyle yaptı. Filmde Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, sonrasında da birçok yapımda Şoray'la kamera karşısına geçerek Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri haline geldi. FAKAT BAKIN KADİR İNANIR NERELİYMİŞ! Fatsalı olduğunu duyanlar ise 'O da bizim hemşerimiz miymiş!' demekten kendini alamıyor! ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR! Kemal Sunal'ın 'Sen içme Arap...' repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu. Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri... Celal Yonat - Sivas MERT RAMAZAN DEMİR Van SERENAY SARIKAYA Ankara SILA TÜRKOĞLU İzmir - Bornova HANDE ERÇEL Bandırma ASLI ENVER Kıbrıs EMRE ALTUĞ İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir. AYÇA AYŞİN TURAN 31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu. AFRA SARAÇOĞLU Balıkesir- Edremit BERİL POZAM İstanbul BİLAL YİĞİT KOÇAK Samsun MURAT BOZ Ereğli MÜJDE UZMAN İstanbul MEHMET YILMAZ AK Diyarbakır OKTAY KAYNARCA Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır. SERTAB ERENER İstanbul FAHRİYE EVCEN Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni HANDE ATAİZİ Bursa MİRAY DANER İstanbul GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU İzmir ÇAĞLA ŞİKEL İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı. BUĞRA GÜLSOY Ankara PINAR DENİZ Adana BURAK ÖZÇİVİT Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu HALUK BİLGİNER İzmir - Seferihisar FERHAT GÖÇER Şanlıurfa - Birecik SEZEN AKSU Denizli - Sarayköy HANDE DOĞANDEMİR Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur BURCU BİRİCİK Antalya - Elmalı İLAYDA ALİŞAN Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur AYTAÇ ŞAŞMAZ Aytaç Şaşmaz Manisalı BURCU ESMERSOY İstanbul SAFİYE SOYMAN Bolu - Akpınar KAAN URGANCIOĞLU Tire - İzmir DİREN POLATOĞULLARI Tunceli KEREMCEM Muğla - Milas BEREN SAAT Ankara BERGÜZAR KOREL İstanbul DEMET EVGAR Manisa ARZUM ONAN Ankara SERDAR ORTAÇ Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. ARAS BULUT İYNEMLİ İstanbul HANDE SORAL Bursa-İnegöl ÖZGE YAĞIZ İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı BEYAZIT ÖZTÜRK Bolu NİL KARAİBRAHİMGİL Ankara BURAK TOZKOPARAN Rize MURAT DALKILIÇ İzmir ŞİFANUR GÜL Ankara CAN YAMAN İstanbul TOLGA SARITAŞ İstanbul MİNE TUGAY Konya BURAK YÖRÜK İstanbul EVRİM ALASYA İzmir SALİH BADEMCİ İzmir