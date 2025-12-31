Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen "Esra Erol'da"!

Benden silah zoruyla evimin tapusunu aldı. Tapu dairesinde yanlış imza atmaya çalıştım uyuşmasın diye. Tapu dairesine kızı, damadı, kendisi hep beraber gittik. Televizyon aldım. 119 bin TL kredi çektim. 368 Bin TL para verdim." dedi. İddiaların odağındaki Aliye Hanım telefonla bağlanarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bursa'daki evini bana sattı. Borçları vardı, kızlarına para verecekmiş. Ben 500 Bin TL karşılığında evini satın aldım." dedi. Esra Erol, "Tapu dairesinde mi bu işlem gerçekleşti?" diye sorunca Aliye Hanım, "Evet Bursa'daki emlakçılar da biliyor. Ben bankadan kredi çektim, evi satıyorsan bana sat dedim. Satın aldım" yanıtını verdi.